[{"available":true,"c_guid":"55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","shortLead":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","id":"20191012_magyar_iskolabusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b263eafd-c56d-4c9a-a13e-f3821ce81c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_magyar_iskolabusz","timestamp":"2019. október. 12. 19:48","title":"Bemutatták az új magyar iskolabuszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC+ tagjai között.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC...","id":"20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dca462-461d-481a-938a-0de22a7442f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","timestamp":"2019. október. 13. 14:45","title":"Putyin csak azért is együttműködik Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","shortLead":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","id":"20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d728b9c-f3df-4fb2-8690-98fad7caac5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","timestamp":"2019. október. 13. 09:55","title":"A szavazólapot ne fotózza, de szelfit készíthet a fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra Muppet Show figurákkal – a Katona József Színház bemutatta A királyi úton című darabot.","shortLead":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra...","id":"20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b6f60-a5ae-44f4-9f9a-527aece1c10d","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","timestamp":"2019. október. 12. 20:00","title":"És Donald Trump tényleg betáncolt a Katona József Színházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1341c8a3-a061-4eb9-ba6f-d3227c6076f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid ideig PlayStationön és Xbox-on is fizetés nélkül lehet játszani a 11-es Mortal Kombattal. Aki letölti, a sztoriba is belekóstolhat.","shortLead":"Rövid ideig PlayStationön és Xbox-on is fizetés nélkül lehet játszani a 11-es Mortal Kombattal. Aki letölti, a sztoriba...","id":"20191011_mortal_kombat_11_ingyenes_letoltes_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1341c8a3-a061-4eb9-ba6f-d3227c6076f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2984151-6add-42d5-8044-a29ae60d7939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_mortal_kombat_11_ingyenes_letoltes_hetvege","timestamp":"2019. október. 11. 20:03","title":"Egész hétvégén ingyen játszhat a brutális Mortal Kombat 11-el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy összefirkált terítőt kellett eltávolítani a szavazófülkéből.","shortLead":"Egy összefirkált terítőt kellett eltávolítani a szavazófülkéből.","id":"20191013_Egy_terito_zavarta_meg_a_szavazast_Hevesvezekenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26999c7-b1b9-4e95-8f7c-6696cdcf025c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Egy_terito_zavarta_meg_a_szavazast_Hevesvezekenyben","timestamp":"2019. október. 13. 11:53","title":"Egy terítő zavarta meg a szavazást Hevesvezekényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van kilométer.","shortLead":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van...","id":"20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72138ee4-fa9f-46ae-8bc5-3b39351d8a89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","timestamp":"2019. október. 12. 06:41","title":"Rambo Lambo: új gazdára vár ez a szuperritka régi Lamborghini terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol nem ment simán a szavazás.","shortLead":"Volt, ahol nem ment simán a szavazás.","id":"20191013_Reszegekkel_es_firkalokkal_kell_kuzdeniuk_a_szavazatszamlaloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c141d9-16fb-40d2-b9da-cab65d36d7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Reszegekkel_es_firkalokkal_kell_kuzdeniuk_a_szavazatszamlaloknak","timestamp":"2019. október. 13. 14:42","title":"Részegekkel és firkálókkal kell küzdeniük a szavazatszámlálóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]