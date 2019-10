Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosiak több mint kétharmada (68 százaléka) nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy az utcán élő hajléktalanokkal szabálysértési eljárás indulhat, és bíróság elé állíthatják őket - derül ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a 24.hu megbízásából végzett a Závecz Research.","shortLead":"A fővárosiak több mint kétharmada (68 százaléka) nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy az utcán élő hajléktalanokkal...","id":"20191012_A_budapestiek_beken_hagynak_a_hajlektalanokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d6fba-f580-4f59-9326-9b3bcb7d1507","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_A_budapestiek_beken_hagynak_a_hajlektalanokat","timestamp":"2019. október. 12. 08:54","title":"A budapestiek nem vegzálnák a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltánnak jelenleg több érvényben lévő szerződése is van a várossal, illetve a város cégeivel, az ellenzék ezek megszüntetését akarja elérni.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltánnak jelenleg több érvényben lévő szerződése is van a várossal, illetve a város cégeivel, az ellenzék...","id":"20191011_Rendkivuli_kozgyulesen_bontatna_fel_az_ellenzek_Borkai_ugyvedjenek_a_szerzodeseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d4727-0809-4173-bbf4-0e8ce7d6d33c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Rendkivuli_kozgyulesen_bontatna_fel_az_ellenzek_Borkai_ugyvedjenek_a_szerzodeseit","timestamp":"2019. október. 11. 11:10","title":"Rendkívüli közgyűlésen bontatná fel az ellenzék Borkai ügyvédjének a szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","shortLead":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","id":"20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e91a88-2380-4006-9f09-58b5e3f09fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","timestamp":"2019. október. 11. 11:55","title":"Saját autóként használta a rábízott kocsit egy szerelő, amíg végleg tönkre nem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a1e7c5-1545-4d4a-8f44-505025e7b89d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Két dologról marad emlékezetes ez a választási kampány. A botrányokról, amit egyfajta mérgező főzetként a Fidesz és holdudvara kezdett el keverni, valamint arról, hogy végül mindez a kormánypártra hullott vissza, az utolsó napokban pedig megtörtént, ami nagyon ritkán történik meg: zavarban a Fidesz. Pedig kezdetben azt hittük, a legmocskosabb kampányelem a közvélemény-kutatásoknak álcázott manipulatív nyomasztások lesznek. Aztán jöttek maszkos aktivisták, megafonok, jött a kokain és a pornó, az egész önkormányzati kampány egy Tankcsapda-dalszöveggé változott: „Fehér por, barna nő, luxusjacht, szőke nő.” Szavazzon: ön szerint melyik volt a választási kampány mélypontja?","shortLead":"Két dologról marad emlékezetes ez a választási kampány. A botrányokról, amit egyfajta mérgező főzetként a Fidesz és...","id":"20191012_kampany_botrany_karacsony_gergely_tarlos_istvan_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a1e7c5-1545-4d4a-8f44-505025e7b89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc24712a-b1c5-43a6-9cd8-87786b99b03c","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_kampany_botrany_karacsony_gergely_tarlos_istvan_valasztas","timestamp":"2019. október. 12. 07:00","title":"A Fideszt hozta zavarba a botránykampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkatársaknak írt levélben igyekezett megmagyarázni Tim Cook, miért távolítottak el az App Store-ból egy hongkongi tüntetők által használt alkalmazást. A törlés előtti órákban a kínai kormány saját propagandalapjában ment neki a cupertinói cégnek.","shortLead":"A munkatársaknak írt levélben igyekezett megmagyarázni Tim Cook, miért távolítottak el az App Store-ból egy hongkongi...","id":"20191011_apple_tim_cook_kina_alkalmazas_tuntetes_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0c018-be18-44cb-ba0c-5f7b5a949d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_apple_tim_cook_kina_alkalmazas_tuntetes_app_store","timestamp":"2019. október. 11. 12:03","title":"Levélben magyarázkodik az Apple feje, miért töröltek egy appot Kína utasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbb9d81-4732-45aa-b797-b1634e05e51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatta papír sörösdobozát a Carlsberg, bár egy kis műanyag még van benne.","shortLead":"Bemutatta papír sörösdobozát a Carlsberg, bár egy kis műanyag még van benne.","id":"20191011_Elkeszult_a_papir_sorosdoboz_prototipusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbb9d81-4732-45aa-b797-b1634e05e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1533dbf6-d917-4820-8e15-d743a3bf00da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elkeszult_a_papir_sorosdoboz_prototipusa","timestamp":"2019. október. 11. 17:09","title":"Elkészült a papír sörösdoboz prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]