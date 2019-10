Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","shortLead":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","id":"20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15244af8-ff4d-4b9a-861d-23ae3c4fa17b","keywords":null,"link":"/sport/20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","timestamp":"2019. október. 12. 16:26","title":"Megnyílt az első magyar rögbistadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35502859-c542-482d-a4d7-408e06e19ed1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két márka a Aurora Flight Sciensest alakítaná át.","shortLead":"A két márka a Aurora Flight Sciensest alakítaná át.","id":"20191011_Legitaxit_gyartana_a_Boeing_es_a_Porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35502859-c542-482d-a4d7-408e06e19ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ed23b-8168-4fb5-b261-35b8c9cc2b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Legitaxit_gyartana_a_Boeing_es_a_Porsche","timestamp":"2019. október. 11. 16:40","title":"Légitaxit gyártana a Boeing és a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt a Városházán. Tarlós az eseményen arról beszélt, hogy nyugodt építkezést ígér a fővárosnak, és ismét kimondta, hogy Borkai Zsoltnak le kellett volna mondania, de ennek ellenére kérte a fideszesek bizalmát. ","shortLead":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt...","id":"20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a8e8fa-4655-4a59-9cee-f347379f84bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 12. 14:05","title":"Kampányt zárt Tarlós: \"Itt Budapest öt éve a tét, nem egy tétova ember vágyálmai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48816e31-9863-4a67-bebf-ccef9611fa17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A debreceni ellenzék szerint durván hazazavarták a delegáltjukat.","shortLead":"A debreceni ellenzék szerint durván hazazavarták a delegáltjukat.","id":"20191013_Minosithetetlen_hangnem_az_egyik_debreceni_szavazokorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48816e31-9863-4a67-bebf-ccef9611fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b17ee-7133-40d2-bbad-4e27b76ae52d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Minosithetetlen_hangnem_az_egyik_debreceni_szavazokorben","timestamp":"2019. október. 13. 12:06","title":"„Minősíthetetlen hangnem” az egyik debreceni szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta. Ezúttal azonban semmilyen újdonságot nem közölt.","shortLead":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta...","id":"20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabad369-5eab-4368-beda-de32718bb738","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","timestamp":"2019. október. 12. 08:40","title":"Elfogytak az ördög ügyvédjének muníciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","shortLead":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","id":"20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd5bd-68d2-44cd-8f27-74ce099ac122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","timestamp":"2019. október. 11. 15:40","title":"Átlépte a 6,3 billió forintot a forgalomban lévő készpénz mennyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]