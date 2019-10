Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolcmillió 25 ezren szerepelnek a névjegyzékben, ennyien szavazhatnak ma településük polgármesterére és önkormányzati képviselőire. A tét nagy: vajon meg tudja-e tartani előnyét a Fidesz a nagyvárosokban, és legfőképpen Budapesten, ahol az utolsó mérések szerint fej-fej mellett áll Tarlós István és Karácsony Gergely. Kövesse velünk az önkormányzati választásokat percről percre. ","shortLead":"Nyolcmillió 25 ezren szerepelnek a névjegyzékben, ennyien szavazhatnak ma településük polgármesterére és önkormányzati...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192e82bb-142b-4875-ac28-eb5ebe040209","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 07:00","title":"Rengetegen voksolnak, megy az üzengetés - önkormányzati választás élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","shortLead":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","id":"20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e6c172-e72d-469a-a00c-e18f1fd47294","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","timestamp":"2019. október. 12. 14:18","title":"Két nappal a választások előtt átadtak egy csúszdaparkot, a szülők szerint balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7979e72-3fd5-4b9c-a865-d259713505f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok hónapnyi készülés után Kafiya érettségizik. A vizsga után a lány 18. születésnapját ünneplik az otthonban, ahol azonban már nem maradhat sokáig. Könnyű Leckék negyedik, befejező rész.","shortLead":"Sok hónapnyi készülés után Kafiya érettségizik. A vizsga után a lány 18. születésnapját ünneplik az otthonban, ahol...","id":"20191012_Konnyu_Leckek_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7979e72-3fd5-4b9c-a865-d259713505f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f198118-56aa-41fa-b633-6185e5fa0e76","keywords":null,"link":"/360/20191012_Konnyu_Leckek_negyedik_resz","timestamp":"2019. október. 12. 19:00","title":"Doku360: \"Nem hittem, hogy annyira megváltozik az életem, hogy már nem leszek képes hazatérni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért látja másképp a migrációs politikát. Közös sajtónyilatkozatukat azonban egy szokatlan dicsérettel kezdte Macron felé.","shortLead":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért...","id":"20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9cbe5-b740-45f5-806f-e3e2a41b9f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","timestamp":"2019. október. 11. 16:06","title":"Orbán Macronnak: Magyarország egy klímabajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt.","shortLead":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is...","id":"20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c7af7-a2bd-4b99-ad2b-1a3506d949bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","timestamp":"2019. október. 13. 06:41","title":"Gyönyörű izomkombi a 90-es évek elejéről: eladó egy alig használt Mercedes E36T AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","shortLead":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","id":"20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7d560-63d8-4b7a-b48a-2d9a96fcd6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","timestamp":"2019. október. 11. 16:38","title":"Elege lett Óbudának a sok Waze-s autósból, akik minden utcát elleptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6108fc4d-5209-42a7-8b50-379c5abd8a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, van-e terrorista szál.","shortLead":"Nem tudni, van-e terrorista szál.","id":"20191011_Tobb_embert_megkeseltek_Manchesterben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6108fc4d-5209-42a7-8b50-379c5abd8a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b9d1fb-1f09-43f9-b520-359f12703142","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Tobb_embert_megkeseltek_Manchesterben","timestamp":"2019. október. 11. 13:22","title":"Több embert megkéseltek Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]