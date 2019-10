Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 16,54 euróval emelkedett a rendszeres nyugdíjfolyósítás átlagértéke Szlovákiában.","shortLead":"Egy év alatt 16,54 euróval emelkedett a rendszeres nyugdíjfolyósítás átlagértéke Szlovákiában.","id":"20191011_A_szlovak_nyugdijasok_emelest_kapnak_nem_rezsiutalvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de0233a-7052-4a5d-87a3-e85612036c2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szlovak_nyugdijasok_emelest_kapnak_nem_rezsiutalvanyt","timestamp":"2019. október. 11. 13:45","title":"A szlovák nyugdíjasok emelést kapnak, nem rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nagyon nem szíveli a republikánusokat.","shortLead":"A színész nagyon nem szíveli a republikánusokat.","id":"20191011_Robert_De_Niro_Alig_varom_hogy_Trumpot_bortonben_lassam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8e812c-f1fb-49de-ac1a-0ac51699dadf","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Robert_De_Niro_Alig_varom_hogy_Trumpot_bortonben_lassam","timestamp":"2019. október. 11. 18:24","title":"Robert De Niro: Alig várom, hogy Trumpot börtönben lássam!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8760ee8a-38ad-4cd7-86ff-99e1c23e802d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves színésznő az amerikai törvényhozásnak otthont adó washingtoni Capitolium lépcsőjén békésen tiltakozott a klímaváltozás ellen.\r

","shortLead":"A 81 éves színésznő az amerikai törvényhozásnak otthont adó washingtoni Capitolium lépcsőjén békésen tiltakozott...","id":"20191012_jane_fonda_szineszno_tuntetes_tiltakozas_klimavaltozas_orizetbe_vetel_washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8760ee8a-38ad-4cd7-86ff-99e1c23e802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ba222-be07-49ab-a423-7eb81aa3b3bd","keywords":null,"link":"/elet/20191012_jane_fonda_szineszno_tuntetes_tiltakozas_klimavaltozas_orizetbe_vetel_washington","timestamp":"2019. október. 12. 09:05","title":"Őrizetbe vették Jane Fondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mobiltelefon-kitámasztót kapnak.","shortLead":"Mobiltelefon-kitámasztót kapnak.","id":"20191013_Az_elso_valasztok_nem_fognak_ures_kezzel_tavozni_az_urnaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1514bd-0f4c-4e1b-9abe-2cc1027562cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Az_elso_valasztok_nem_fognak_ures_kezzel_tavozni_az_urnaktol","timestamp":"2019. október. 13. 10:45","title":"Az első választók nem fognak üres kézzel távozni az urnáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak a forgóvázak, a fékrendszer, a vezetőállás és az utastér, továbbá megújulnak a lengő tolóajtók, a lépcsők, a WC-k és a klímaberendezés is. ","shortLead":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak...","id":"20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffb5bea-9ee3-46d8-8cb9-16d2bc00e5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","timestamp":"2019. október. 12. 12:56","title":"Forgalomban az első megújult Talent vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","shortLead":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","id":"20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c794a945-bb2d-4cbb-bb84-4bed2007c100","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2019. október. 11. 15:24","title":"Fotók: Szenzációs gladiátoros freskót találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b326db-66ef-4b4c-972a-1046ba4186d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szervezet biológiai órájával, vagyis a cirkadián ritmussal kapcsolatban álló bélsejteket azonosítottak a Washingtoni Egyetem kutatói.","shortLead":"A szervezet biológiai órájával, vagyis a cirkadián ritmussal kapcsolatban álló bélsejteket azonosítottak a Washingtoni...","id":"20191012_szervezet_biologiai_oraja_cirkadian_ritmus_ilc3_belsejtek_belbetegsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b326db-66ef-4b4c-972a-1046ba4186d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f526c01-28b7-454e-9435-e26d147df7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_szervezet_biologiai_oraja_cirkadian_ritmus_ilc3_belsejtek_belbetegsegek","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Rájöttek, hogyan vágja tönkre az embert a váltott műszakos munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf8936-51d7-48ef-8114-ecc62bb5bd87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter azt üzente a finn uniós elnökségnek, hogy hagyjanak fel a hazug vádakkal, foglalkozzanak inkább Szerbia csatlakozási tárgyalásaival. Az új magyar-szerb kis határátkelő megnyitásakor, Szijjártó továbbra is súlyos bűncselekménynek nevezte az illegális határátlépést, szemben azokkal, akik ezt emberjogi kérdésként kezelik.","shortLead":"A külügyminiszter azt üzente a finn uniós elnökségnek, hogy hagyjanak fel a hazug vádakkal, foglalkozzanak inkább...","id":"20191011_Szijjarto_Peter_kemenyen_beszolt_a_finn_EUelnoksegnek_Kubekhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf8936-51d7-48ef-8114-ecc62bb5bd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f8eb5-c213-4e3d-a3ff-a365c04314cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Szijjarto_Peter_kemenyen_beszolt_a_finn_EUelnoksegnek_Kubekhazan","timestamp":"2019. október. 11. 17:25","title":"Szijjártó Péter keményen beszólt a finn EU-elnökségnek Kübekházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]