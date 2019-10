Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt szakemberek a legígéretesebb új fejlesztésekkel foglalkoznak. Itt mutatják be magyar kutatók orvosi szoftverüket, melynek segítségével a kezelőorvosok a daganatos betegek számára a daganatukban lévő egyedi génhibák alapján tudják személyre szabottan kiválasztani a legjobb célzott kezeléseket.","shortLead":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt...","id":"20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9383848-dbfc-45f6-808e-84f340262d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","timestamp":"2019. október. 11. 13:03","title":"A magyar rákdiagnosztikai program, amely már 6500 ember kezelését segítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","shortLead":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","id":"20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfcc9d-03e3-4dc5-9b56-1f1532fd2214","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","timestamp":"2019. október. 11. 20:09","title":"Az ellenzéki kampányzárón a fideszes plakátokat takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a Nobel-békedíjas, focista kampányol a Fidesznek és újabb felvételek a Hableány-tragédiáról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a Nobel-békedíjas, focista kampányol a Fidesznek és újabb felvételek a Hableány-tragédiáról. Ez a hvg360 esti...","id":"20191011_Radar360_Orban_Macronnal_ebedelt_plakatokon_a_Borkaiugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37ddca4-045d-4301-8b79-b129fbb402c3","keywords":null,"link":"/360/20191011_Radar360_Orban_Macronnal_ebedelt_plakatokon_a_Borkaiugy","timestamp":"2019. október. 11. 17:30","title":"Radar360: Orbán Macronnal ebédelt, plakátokon a Borkai-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cc59de-94b0-45d0-a21f-a25b7f3a24b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes országok között. ","shortLead":"Hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes országok között. ","id":"20191011_tomegkozlekedes_arak_nagyvarosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48cc59de-94b0-45d0-a21f-a25b7f3a24b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf16f20-d8ca-43b9-9014-e142f1486a53","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_tomegkozlekedes_arak_nagyvarosok","timestamp":"2019. október. 11. 12:07","title":"Kíváncsi, hol a legolcsóbb, és a legdrágább a tömegközlekedés? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","shortLead":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","id":"20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d728b9c-f3df-4fb2-8690-98fad7caac5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","timestamp":"2019. október. 13. 09:55","title":"A szavazólapot ne fotózza, de szelfit készíthet a fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi választási bizottság a Fideszt Szegeden.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi...","id":"20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa76dd8-9858-4a0c-8429-27fd534a5acd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2019. október. 12. 14:42","title":"Elmeszelte a Fideszt a szegedi választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfb6847-0871-4f22-a8c6-34dc8086cd74","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 23 perc című monodrámát Járó Zsuzsa adja elő. Az előadás ősbemutatója a balatonföldvári kultkikötőben volt, most a Jurányi Házban látható.","shortLead":"A 23 perc című monodrámát Járó Zsuzsa adja elő. Az előadás ősbemutatója a balatonföldvári kultkikötőben volt, most...","id":"201941_szinhaz__jofejseg_es_osszeomlas_23_perc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfb6847-0871-4f22-a8c6-34dc8086cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d3c418-5fa6-4987-9685-781619217e47","keywords":null,"link":"/360/201941_szinhaz__jofejseg_es_osszeomlas_23_perc","timestamp":"2019. október. 12. 09:45","title":"Másfél óráig tart eljutni a jófejségtől az összeomlásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek, alapkövet tesznek le ünnepélyesen a politikusok. Térképre tettük az elmúlt egy hónap átadásait. Malom és térkőgyár is szerepel a listánkon.","shortLead":"Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek...","id":"20191011_Atadasokba_fulladt_az_orszag_a_valasztas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b76ed6-d7f2-4fad-b479-2e7114ae23d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Atadasokba_fulladt_az_orszag_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. október. 11. 15:20","title":"Átadásokba fulladt az ország a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]