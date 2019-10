Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","shortLead":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","id":"20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7d560-63d8-4b7a-b48a-2d9a96fcd6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","timestamp":"2019. október. 11. 16:38","title":"Elege lett Óbudának a sok Waze-s autósból, akik minden utcát elleptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","shortLead":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","id":"20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0209c21f-a03e-4799-bd8a-4380d5ee3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:48","title":"Az Autobahnon sem sok VW Golf rohangál 319 km/h-s tempóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf237493-b2f6-4114-8410-18a2003426b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten meghaltak, húszan megsebesültek.","shortLead":"Ketten meghaltak, húszan megsebesültek.","id":"20191013_Osszedolt_egy_18_emeletes_szalloda_New_Orelansban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf237493-b2f6-4114-8410-18a2003426b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bb713-7cef-43a4-8380-bcfa5fb06c33","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Osszedolt_egy_18_emeletes_szalloda_New_Orelansban__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:09","title":"Összedőlt egy 18 emeletes szálloda New Orelansban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69760f9f-26c7-45ff-9999-0feb4788351e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Bojkott helyett választani kell, hogy igazoljuk, az ellenzék az irreális feltételek mellett is meg tudja szerezni a szavazatok jó felét. Vélemény.","shortLead":"Bojkott helyett választani kell, hogy igazoljuk, az ellenzék az irreális feltételek mellett is meg tudja szerezni...","id":"201941_csinaljuk_afeszultseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69760f9f-26c7-45ff-9999-0feb4788351e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5768c349-0a5c-40b2-9902-5e4bb37587ce","keywords":null,"link":"/360/201941_csinaljuk_afeszultseget","timestamp":"2019. október. 11. 15:31","title":"Révész Sándor: Csináljuk a feszültséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi választásra, aki neves politikai család leszármazottja.","shortLead":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi...","id":"201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1680c70-232f-4ec4-ad6f-6c36ee61cd8d","keywords":null,"link":"/360/201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","timestamp":"2019. október. 12. 17:00","title":"A lengyel kormányfőjelölt, akinek már a dédnagyapja is miniszterelnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","shortLead":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","id":"20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7afb8c3-b085-401a-a250-0cef0775b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 12:57","title":"150 szavazatot levonnak mindenkitől Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","shortLead":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","id":"20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54002137-8406-4742-9e7e-c687f29d49f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. október. 13. 11:36","title":"Sokkal többen szavaztak délelőtt 11-ig, mint öt éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","shortLead":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","id":"20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5c45d6-329d-482e-a7e9-530662e2b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","timestamp":"2019. október. 11. 21:08","title":"Tarlós belehúzott a kampányba: mindenhol mozgósít, ahol lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]