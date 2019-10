Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta. Ezúttal azonban semmilyen újdonságot nem közölt.","shortLead":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta...","id":"20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabad369-5eab-4368-beda-de32718bb738","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","timestamp":"2019. október. 12. 08:40","title":"Elfogytak az ördög ügyvédjének muníciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak a forgóvázak, a fékrendszer, a vezetőállás és az utastér, továbbá megújulnak a lengő tolóajtók, a lépcsők, a WC-k és a klímaberendezés is. ","shortLead":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak...","id":"20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffb5bea-9ee3-46d8-8cb9-16d2bc00e5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","timestamp":"2019. október. 12. 12:56","title":"Forgalomban az első megújult Talent vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági incidenseket a szabályozó hatóságoknak. A kibervédelmi cég szerint bár a modern ipari-üzleti világban a megfelelőség nemcsak kulcsponti kérdés, hanem a beruházások mozgatórugója is, mégis számos tényező befolyásolja azt, hogy miként követik a vállalatok a megfelelőségi szabályokat.","shortLead":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági...","id":"20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1998bd-b3fb-4ac8-8a2f-b30f6a4f9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","timestamp":"2019. október. 12. 10:03","title":"100-ból 67 gyártó nem szól a hatóságoknak, ha adatbaj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr 15 percen belül megérkezzen a helyszínre.","shortLead":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő...","id":"20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c123d12-d47f-494c-ba5d-e9c6996029c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","timestamp":"2019. október. 13. 11:59","title":"Ha balhé van, 15 perce van a rendőrségnek kiérni a szavazóhelyiségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor szabadultak el az indulatok.","shortLead":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor...","id":"20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99ac844-7544-47dd-959f-260c94caee0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","timestamp":"2019. október. 13. 09:30","title":"Itt az első balhé: a jobbikos képviselőt falhoz nyomták, az ATV riporterét bántalmazták Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","shortLead":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","id":"20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15244af8-ff4d-4b9a-861d-23ae3c4fa17b","keywords":null,"link":"/sport/20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","timestamp":"2019. október. 12. 16:26","title":"Megnyílt az első magyar rögbistadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol leépítésekkel. Pedig Orbán környezetében eredetileg a pazarlás megszüntetésével indokolták a rendszerváltás óta példátlan információs hatalomkoncentrációt.","shortLead":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol...","id":"201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0cb98a-45f4-4d18-9fb3-fea0390546ad","keywords":null,"link":"/360/201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","timestamp":"2019. október. 12. 08:45","title":"Tízmilliárdos adósságban úszik a fideszes médiabirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]