Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12 százaléka (89 867 szavazó) járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12...","id":"20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a7daf6-a099-4575-b07a-4feb7a89378e","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Jól indul: sokan szavaztak reggel 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja, hogy kopaszok érkeztek az irodához, a fejükhöz pedig kamerát szorítottak.","shortLead":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja...","id":"20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f8459d-2f0b-4624-a533-d02b6efbd262","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","timestamp":"2019. október. 13. 15:47","title":"Pécsi választási balhé: Teljesen eltérő verziókat állítanak az érintett felek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem végeztek hétre a településen.","shortLead":"Nem végeztek hétre a településen.","id":"20191013_Alsoszentmartonban_100_szavazo_all_meg_sorba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec6c6a-7cd1-4775-871e-baff675b11f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Alsoszentmartonban_100_szavazo_all_meg_sorba","timestamp":"2019. október. 13. 19:36","title":"Alsószentmártonban 100 szavazó áll még sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2016328a-1b54-4a7a-8b83-543aa417085e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","shortLead":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","id":"20191013_Illegalis_ejszakai_gyorsulasi_versenyen_razziaztak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2016328a-1b54-4a7a-8b83-543aa417085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9437d44b-9a1e-4179-96b4-08ccf5b78cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Illegalis_ejszakai_gyorsulasi_versenyen_razziaztak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 13. 09:29","title":"Illegális éjszakai gyorsulási versenyen razziáztak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"57 éves volt.","shortLead":"57 éves volt.","id":"20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe51c79-35f4-49c0-9d36-af11741233e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","timestamp":"2019. október. 13. 14:25","title":"Meghalt Sara Danius, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület első női vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612aa7d-e9f8-44d0-8f63-7742111c70b5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szemészeti ellátáshoz való korlátozott hozzáférés, a népességöregedés és a változó életmód a fő oka annak, hogy globálisan egyre nő a látásromlással élők száma – derült ki a témában született első tanulmányból, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) készített.","shortLead":"A szemészeti ellátáshoz való korlátozott hozzáférés, a népességöregedés és a változó életmód a fő oka annak...","id":"20191012_kezeletlen_lataszavarok_latasromlas_latasserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9612aa7d-e9f8-44d0-8f63-7742111c70b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153c8b0b-22bb-4daa-9dc7-a23f0149440a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kezeletlen_lataszavarok_latasromlas_latasserultek","timestamp":"2019. október. 12. 14:03","title":"Kiderült, miért nő rohamosan a rosszul látók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt számolt be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec232f6-8916-45da-a64c-d1380d53f101","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 15:27","title":"Választás: furcsaságok történnek Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta. Ezúttal azonban semmilyen újdonságot nem közölt.","shortLead":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta...","id":"20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabad369-5eab-4368-beda-de32718bb738","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","timestamp":"2019. október. 12. 08:40","title":"Elfogytak az ördög ügyvédjének muníciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]