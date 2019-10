Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe647d1d-f921-4b2a-bcc7-ff93f3ca72e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken még biztos volt abban a francia hatóság, hogy megtalálták a 2011 óta keresett gyilkost. ","shortLead":"Pénteken még biztos volt abban a francia hatóság, hogy megtalálták a 2011 óta keresett gyilkost. ","id":"20191012_Megsem_a_csaladja_2011es_megolesevel_gyanusitott_francia_ferfit_fogtak_el_Skociaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe647d1d-f921-4b2a-bcc7-ff93f3ca72e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7390bd79-59e5-4ac7-b18d-c3ddc3725748","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Megsem_a_csaladja_2011es_megolesevel_gyanusitott_francia_ferfit_fogtak_el_Skociaban","timestamp":"2019. október. 12. 15:23","title":"Mégsem a 8 éve keresett családgyilkost kapták el Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","shortLead":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","id":"20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9a99b6-c72b-4162-88ff-89924b1b13d1","keywords":null,"link":"/elet/20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","timestamp":"2019. október. 11. 09:13","title":"Két napig álltak Máramarossziget kétnyelvű helységnévtáblái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61f936-2e3c-4903-8629-5ea4902d474a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olcsó és látványos módszer.","shortLead":"Olcsó és látványos módszer.","id":"20191011_Video_repulorol_lott_fel_muholdat_a_NASA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb61f936-2e3c-4903-8629-5ea4902d474a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11fe455-a0bb-42de-a778-94ae0bd85d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Video_repulorol_lott_fel_muholdat_a_NASA","timestamp":"2019. október. 11. 10:29","title":"Videó: repülőről lőtt fel műholdat a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","shortLead":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","id":"20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1353fd4e-2d29-4639-b4e1-65b76eddfd16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","timestamp":"2019. október. 11. 12:24","title":"Szintet lépett Kecskemét: a 421 lóerős AMG Mercedesek is itt készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk felszínéről.","shortLead":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk...","id":"20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dc7d2-c6e7-403b-be5f-f7b6b72adf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","timestamp":"2019. október. 11. 11:03","title":"Ilyen remek felvételek nem jöttek még a Hold a felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentésként értékelték az MSZP-s képviselő írásbeli kérdését és azt továbbították a nyomozó hatóságnak.","shortLead":"Feljelentésként értékelték az MSZP-s képviselő írásbeli kérdését és azt továbbították a nyomozó hatóságnak.","id":"20191011_ugyeszseg_Vari_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f9e69-ff16-4040-80a3-e3667a267b60","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_ugyeszseg_Vari_Attila","timestamp":"2019. október. 11. 11:19","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség a pécsi fideszes jelölt ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0be172b-24ab-4cc1-8787-e3bc27bed944","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Békülnének a szaúdiak és a jemeni hutik, miközben az önállósodó déliek új frontot nyitottak a polgárháborúban, s lassan kibogozhatatlan, ki is az ellenség. A szaúdi–emírségi szövetség bomlása az Irán elleni koalíciót is gyengíti.","shortLead":"Békülnének a szaúdiak és a jemeni hutik, miközben az önállósodó déliek új frontot nyitottak a polgárháborúban, s lassan...","id":"201941__jemeni_kaosz__polgarhaboruk__deli_szeparatizmus__az_ellenseg_malmai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0be172b-24ab-4cc1-8787-e3bc27bed944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91818f0d-7de7-4fe5-ac5d-7f22251aaf59","keywords":null,"link":"/360/201941__jemeni_kaosz__polgarhaboruk__deli_szeparatizmus__az_ellenseg_malmai","timestamp":"2019. október. 11. 14:00","title":"Jemenben már senki nem tudja, ki kivel van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]