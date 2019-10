Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőről.","shortLead":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött...","id":"20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f13ba7-d4f2-4973-9355-5976a8b8f7de","keywords":null,"link":"/sport/20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Korhut bombagóljával nyert Magyarország Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","shortLead":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","id":"20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c5c050-5642-452e-90c5-bbef8d0b2174","keywords":null,"link":"/sport/20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. október. 12. 13:56","title":"Doppinggal bukott le a kétszeres olimpiai bajnok úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"","category":"vilag","description":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak ott, Kobáni közelében, Szíria északi részén – tudatta szombat hajnalban a Pentagon.\r

","shortLead":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak...","id":"20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad9cbc-d9f1-4360-a172-eb3d739730d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Kishíján lebombázták a törökök az amerikaiakat Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","shortLead":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","id":"20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c159318-1c56-48f8-9db8-5ff1dc439edc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","timestamp":"2019. október. 13. 13:50","title":"Lázár János biciklivel gurult be a szavazókörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi választási bizottság a Fideszt Szegeden.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi...","id":"20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa76dd8-9858-4a0c-8429-27fd534a5acd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2019. október. 12. 14:42","title":"Elmeszelte a Fideszt a szegedi választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08","c_author":"Petruskó Norbert","category":"itthon","description":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még az ellenzéki összefogás jelöltjeit is meglepte, milyen sikerrel szerepeltek az önkormányzati választáson Miskolcon. Polgármester-jelöltjük, Veres Pál a szavazatok 80 százalék körüli feldolgozottságánál rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, hogy kommentálja az eredményeket: azt, hogy a szavazatok 54,8 százalékának megszerzésével ő lehet Miskolc új polgármestere. A Fidesz jelöltje, Alakszai Zoltán 40,8 százalékos szavazataránnyal várta az este végét.","shortLead":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még...","id":"20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dead8c-9f12-4358-b587-07c6a78dbc85","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 00:01","title":"Tarolt az ellenzék Miskolcon - őket is meglepte az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","shortLead":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","id":"20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed0990-927a-4c93-945d-2f7cb359e81b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","timestamp":"2019. október. 12. 13:55","title":"Szabálytalanul parkoló autók állták el a mentőbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]