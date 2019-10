Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","shortLead":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","id":"20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7364107-0f8d-40b7-820d-75d43f35c065","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 14. 09:55","title":"Mentőautó és kocsi ütközött Nyíregyházán, egy nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","shortLead":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","id":"20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb42ee-52e2-4ad2-a28b-39a60d911ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","timestamp":"2019. október. 12. 19:13","title":"Németország befagyasztotta a török fegyverexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0","c_author":"Szilágyi József","category":"itthon","description":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége az ellenzéknek.","shortLead":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége...","id":"20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44802d3-0a80-4163-8b4f-e730294b8bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 14. 01:41","title":"Szombathelyen szoros versenyben, de legyőzte a Fideszt az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545ccdfe-2bd0-47c7-89e5-96999f16b8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szavazott, majd utána válaszolt a Borkai Zsoltot érintő kérdésekre. 