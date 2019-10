Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","shortLead":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","id":"20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99df679-6bd7-4f37-98da-8a4b695660fa","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","timestamp":"2019. október. 15. 15:01","title":"Annyira rákattant az online rendelésre a magyar, hogy akár napi 250 ezer csomaggal is megküzdhet a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","shortLead":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","id":"20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27a3c8-45a4-4a13-bffa-780ebf518e06","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","timestamp":"2019. október. 15. 14:07","title":"Vekerdy Tamás utolsó tanácsa a Nők Lapjában: egyik gyerek sem hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. ","shortLead":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló...","id":"20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a9f1ba-749d-4fcd-9386-64c56e92d17f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","timestamp":"2019. október. 14. 01:03","title":"Győr, a győztesek nélküli város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3842d8bb-1384-423a-ba7f-b3a19e22e821","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért három közgazdász, Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael Kremer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"A globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért három közgazdász, Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael...","id":"20191014_Hogyan_kuzdheto_le_a_szegenyseg_A_Nobeldijasok_a_nyomorban_keresik_a_valaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3842d8bb-1384-423a-ba7f-b3a19e22e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be33f654-c5f8-400f-9565-6cd335ebd6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_Hogyan_kuzdheto_le_a_szegenyseg_A_Nobeldijasok_a_nyomorban_keresik_a_valaszt","timestamp":"2019. október. 14. 15:01","title":"Hogyan küzdhető le a szegénység? A Nobel-díjasok a nyomorban keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5cc728-712e-420a-b6fb-c64798517a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20191014_technikai_hiba_otp_bank_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c5cc728-712e-420a-b6fb-c64798517a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6431ee-baf1-454c-8bbf-d51097efeea6","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_technikai_hiba_otp_bank_rendszer","timestamp":"2019. október. 14. 16:43","title":"Fennakadás miatt nem működik az OTP rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea szerint tartozik ennyivel a választópolgároknak. Fideszes kihívója, Borkai Zsolt több mint 600 szavazattal győzött.","shortLead":"Glázer Tímea szerint tartozik ennyivel a választópolgároknak. Fideszes kihívója, Borkai Zsolt több mint 600 szavazattal...","id":"20191014_gyori_ellenzek_glazer_timea_szavazolap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc5cca4-27bd-4f15-9c6a-c520e72957db","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_gyori_ellenzek_glazer_timea_szavazolap","timestamp":"2019. október. 14. 15:37","title":"Az ellenzék újra akarja számoltatni a szavazólapokat Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető...","id":"20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fd200-f514-4334-ba1a-fc698a2cb1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2019. október. 15. 19:47","title":"A bíróság szerint is jogosan zsuppolták ki a Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos korábbi miniszter, a szlovákiai reformok atyja, aki úgy véli, az autokrata rendszerek közös jellemzője a korrupció.","shortLead":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos...","id":"201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f21fe-3a7c-48fd-a788-b90262c75b3e","keywords":null,"link":"/360/201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","timestamp":"2019. október. 15. 07:00","title":"Orbán nagyon eltévedt, ha a gazdasági felzárkózás a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]