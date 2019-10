Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző, aki egy mormotára támadó rókát kapott le gépével a Tibeti-fennsíkon. Pao Jung-csing képén a levegőbe ugró mormotát szinte megbénítja a rettegés, az ujjait szétnyitja, a száját kitátja, miközben a róka arra készül, hogy rávesse magát. A kínai fotós a díjat a londoni Természettudományi Múzeumban vehette át. A győztes alkotáson kívül rengeteg szenzációs kép született, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző...","id":"20191016_Az_ev_termeszetfotoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bd27ed-39ff-4983-aabc-5d7cc4dce03a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191016_Az_ev_termeszetfotoi","timestamp":"2019. október. 16. 15:41","title":"Megrémült mormota, patkánybanda és a párosodás művészete – Íme, az év természetfotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597eee16-cef5-4d11-aadf-d56ab7f66d5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Scuderia Ferrari 90 éves, a versenycsapat az évfordulóra készített hibridet, van is hangja, de talán nem az igazi.","shortLead":"A Scuderia Ferrari 90 éves, a versenycsapat az évfordulóra készített hibridet, van is hangja, de talán nem az igazi.","id":"20191017_Video_Ferrari_SF_90","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597eee16-cef5-4d11-aadf-d56ab7f66d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fc1754-8f2b-4ac9-861d-4077f40c6008","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Video_Ferrari_SF_90","timestamp":"2019. október. 17. 10:21","title":"Pont úgy \"üvölt\" az új top Ferrari, ahogy egy hibridtől várni lehet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat és az újságírókat arról, hogy megbízhatnak a kínai cégben.","shortLead":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat...","id":"20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ad01e-9c0a-4e3d-a6e6-18e7a5746ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. október. 17. 07:03","title":"A Huawei szerint egy kerékpáron ülünk velük, és nagy kár lenne kiszerelni az egyik kereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","shortLead":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","id":"20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60577c08-6c66-4f54-885c-90b06925c2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 16. 21:17","title":"Orbán Viktor megszólalt végre a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak a támadás mögött.","shortLead":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak...","id":"20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88d517c-d5ea-421a-9219-55be2f89cafa","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. október. 16. 21:01","title":"Kalapáccsal verték össze a hongkongi tüntetések egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28d9061-b182-46c3-bf98-c3251e9a2171","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyarországra látogatott a kortárs irodalom egyik legszebb szerelmes regényét megalkotó író, a Szólíts a neveden szerzője. André Aciman egy közönségtalálkozón beszélt a könyvéből készült film zseniális befejezéséről, a regény legarcpirítóbb jelenetéről, a történet folytatásáról és az ember örök elégedetlenségéről is, arról, hogy miért lehetetlen pontosan úgy élni, ahogy gondoljuk, hogy élni szeretnénk. ","shortLead":"Magyarországra látogatott a kortárs irodalom egyik legszebb szerelmes regényét megalkotó író, a Szólíts a neveden...","id":"20191016_Andre_Aciman_A_legtobben_nem_vagyunk_boldogok_azzal_akik_valojaban_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28d9061-b182-46c3-bf98-c3251e9a2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10fc296-b0c8-4de1-8f2b-bd9ae63ab58c","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Andre_Aciman_A_legtobben_nem_vagyunk_boldogok_azzal_akik_valojaban_vagyunk","timestamp":"2019. október. 16. 20:00","title":"André Aciman: A legtöbben nem vagyunk boldogok azzal, akik valójában vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35b4636-4c1d-4019-b9a2-a1bb8b95d1a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekkori stressznek, szorongásnak és pszichoszomatikus tüneteknek a szülők és gyerekek közti bensőséges kapcsolattal lehet leghatásosabban elejét venni – hangsúlyozták a HVG Pszichológia Extra legutóbbi szalonestjének előadói. A színpadra lépő szakemberek ezen túl beszéltek még a csendterápiáról, a szülői önismeret fontosságáról, és arról, hogy miért épp iskolába indulás előtt fáj a gyerek hasa.","shortLead":"A gyerekkori stressznek, szorongásnak és pszichoszomatikus tüneteknek a szülők és gyerekek közti bensőséges...","id":"20191018_Iben_Sandahl_A_legjobb_ellenszer_a_szeretetteljes_szulogyerek_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35b4636-4c1d-4019-b9a2-a1bb8b95d1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29871ff-847c-46e7-9430-bc57cab7e773","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191018_Iben_Sandahl_A_legjobb_ellenszer_a_szeretetteljes_szulogyerek_kapcsolat","timestamp":"2019. október. 18. 08:20","title":"Iben Sandahl: „A legjobb ellenszer a szeretetteljes szülő-gyerek kapcsolat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]