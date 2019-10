Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","shortLead":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","id":"20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba542fc-0a6a-4f57-8dc0-e877c6cbb512","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","timestamp":"2019. október. 17. 13:31","title":"Évtizedek óta nem volt annyi halálos baleset az utakon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ae400e-1e03-46a9-8abb-85fd8a7bc665","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","timestamp":"2019. október. 17. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Ez ki van zárva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes szerint Lackner Csaba kispesti képviselőnek ki kellene lépnie az MSZP-ből.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes szerint Lackner Csaba kispesti képviselőnek ki kellene lépnie az MSZP-ből.","id":"20191017_Molnar_Zsolt_nem_lesz_alpolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872d5e1-be89-46e4-8477-1b7c87dfba1a","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Molnar_Zsolt_nem_lesz_alpolgarmester","timestamp":"2019. október. 17. 20:45","title":"Molnár Zsolt nem lesz alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","shortLead":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","id":"20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7605ff2d-f544-40f6-bbbf-cebb97cd55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","timestamp":"2019. október. 16. 11:01","title":"Halottá nyilvánították, nem tud hazatérni egy magyar férfi Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt támogatása miatt a gyártó nem tervezi javítani azokat.","shortLead":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt...","id":"20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac563adf-e229-472c-88ac-dc86305274b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","timestamp":"2019. október. 17. 08:03","title":"Ha ilyen wifi-routere van otthon, azonnal cserélje le, a gyártó is ezt javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó együttműködésről Vlagyimir Putyin orosz elnök október 30-i budapesti látogatásakor – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek szerdán Moszkvában.","shortLead":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó...","id":"20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7215d5-59d1-4c55-80a5-604dbb16e735","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","timestamp":"2019. október. 16. 15:58","title":"Érkezik Putyin, Szijjártó bejelentette, fontos szerződéseket írnak majd alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042937e1-672c-41ed-9179-df8509107f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A békésnek indult kedd esti tüntetések is hajnalig tartó zavargásokba torkollottak Barcelonában, miután a spanyol legfelső bíróság hétfőn hosszú börtönbüntetésre ítélt kilenc függetlenségpárti katalán politikust. A helyiek újabb összetűzésektől tartanak, a tiltakozás más városokra is átterjedt.","shortLead":"A békésnek indult kedd esti tüntetések is hajnalig tartó zavargásokba torkollottak Barcelonában, miután a spanyol...","id":"20191016_Tovabb_tart_a_kaosz_Barcelonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042937e1-672c-41ed-9179-df8509107f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2a32b-64ad-4342-a14f-16e3e5c31fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Tovabb_tart_a_kaosz_Barcelonaban","timestamp":"2019. október. 16. 13:58","title":"Óriástüntetés jön, de Madrid odacsapna a katalán kemény magnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni kezdett.","shortLead":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni...","id":"20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e0876-5ae2-4722-81dd-f3b3a7736667","keywords":null,"link":"/elet/20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","timestamp":"2019. október. 16. 11:20","title":"Fejbe rúgott egy alvó fiút egy felügyelő a nagykanizsai javítóintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]