Hiába nyújtottak be 4 panaszt is az önkormányzati választás végeredménye ellen.

Pikó András ellenzéki jelölt 269 szavazattal nyert józsefvárosi önkormányzati szavazáson, ám mivel 332 darab érvénytelen is voks is volt, elméletben fennállt a lehetősége, hogy újraszámlálás esetén Sára Botond eddigi fideszes polgármester mégis megőrizheti a székét.

Az ügyben 4 kifogást is benyújtottak, ebből az egyik szerint a szavazóköri delegáltak úgy nyilatkoztak, hogy nagyon nagy volt az érvénytelen szavazatok száma, állításuk szerint olyan voksok is érvénytelennek lettek nyilvánítva, amelyek érvényes voltak. A Fővárosi Választási Bizottsághoz benyújtott panaszok között szerepelt az is, hogy az egyik szavazókörben az egyik bizottsági tag felesége jelöltként indult, így állításuk szerint nem volt biztosítva a választás tisztasága. Ebben a választókerületben volt egyébként a legtöbb érvénytelen szavazat is.

A harmadik kifogás egy fényképfelvételen alapult. Ezen egy kihalt utcán mozgóurnával bicikliző nő látható, nem tudni, mi került az urnába, de sérült a választás alapelve – vélték a feljelentők. A negyedik panasz azt kifogásolta, hogy állítása szerint Pikó András 5 ezer forint akart szavazatokat vásárolni.

A kifogások alapján vagy új választást kellett volna kiírni, vagy több egyéni választókörben újra kellett volna számolni a szavazatokat.

A Fővárosi Választási Bizottság hétfő esti ülésén megállapította, hogy az első kérvény esetén nem csatolták az érvénytelen szavazatokról szóló nyilatkozatot, csak a korábbi választási eredményeket. Ebből azonban a bizottság nem tud következtést levonni arra, hogy most aránytalanul magas volt az érvénytelen szavazatok száma, így erre nem lehet határozatot alapítani.

A következő állításról is azt mondták ki, hogy ez nem tilos, így nem jogellenes a feleség bizottsági tagsága sem. A fényképes ügyben az elnök azzal viccelődött, hogy

biciklissel nem biztos, hogy kéne foglalkozni, minden biciklis hátulról ugyanolyan.

A bizottság végül úgy határozott, hogy egy képből nem lehet túl sok mindent megállapítani, illetve, hogy annak nem volt hatása a választás végeredményére. Az is elképzelhető, hogy aki fotózta a nőt, az volt a kísérője (ez azért fontos, mert az előírások szerint választási urnát legalább két főnek kell szállítania - a szerk.) – hangzott el.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy Pikó szavazatot vásárolt, úgy határoztak, hogy a HírTV egyik anyagára alapozták, újsághírt pedig nem vesznek ilyen döntések alapjárul.

Ezek után a bizottság egyhangúlag jóváhagyta a helyi választási bizottság döntését Pikó András polgármesterségéről.

A kerületben ezen felül több egyéni választókörzet eredményét is megtámadták, ebből a 3. vk 24. szavazókörében leadott szavazatokat akarták először újraszámolni, mert két jelölt (Dudás Józsefné és Erőss Gábor) is fellebbezett, hogy a rájuk leadott szavazatokat rosszul rögzítették a jegyzőkönyvben. Erőss nem csatolt bizonyítékokat, azonban Dudás alátámasztotta vallomásokkal panaszát. Amikor viszont újraszámlálás miatt felbontották az urnát, kiderült, hogy csak a jegyzőkönyv lett elrontva, egyébként a számlálók helyesen számoltak. Ezért végül nem számolták újra a voksokat. A számok pontosítása után végül változott az eredmény, ám a győztes személye nem, mindez azonban azt is jelentheti, hogy változás lesz a kompenzációs listák végeredményében.

Korábban az I. kerületi szavazatokat viszont újraszámolták, ám V. Naszályi Márta maradt a polgármester. Ugyanúgy megmaradt kerületének vezetője az újpesti Déri Tibor és a ferencvárosi Baranyi Krisztina is.