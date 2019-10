Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A metrójegy árának emelése miatt indultak a tiltakozások. ","shortLead":"A metrójegy árának emelése miatt indultak a tiltakozások. ","id":"20191020_Harman_meghaltak_a_tuzben_miutan_tuntetok_kifosztottak_egy_bevasarlokozpontot_Chileben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49b7463-102f-4c13-b69d-01d34e084e46","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Harman_meghaltak_a_tuzben_miutan_tuntetok_kifosztottak_egy_bevasarlokozpontot_Chileben","timestamp":"2019. október. 20. 14:11","title":"Hárman meghaltak a tűzben, miután tüntetők kifosztottak egy bevásárlóközpontot Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók emelik ki a járművet.","shortLead":"A tűzoltók emelik ki a járművet.","id":"20191021_kamion_alatt_szakadt_be_az_ut_kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6480dd70-6998-465a-a13e-56f049d0438b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_kamion_alatt_szakadt_be_az_ut_kobanyan","timestamp":"2019. október. 21. 18:22","title":"Beszakadt az út egy kamion alatt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07d5c8b-7f26-4715-bfe8-660e63b6fbab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire kivonultak a rendőrök, véget ért a bunyó, de valaki videóra vette.\r

","shortLead":"Mire kivonultak a rendőrök, véget ért a bunyó, de valaki videóra vette.\r

","id":"20191021_Nyomoz_a_rendorseg_a_zalaegerszegi_fociultraverekedes_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07d5c8b-7f26-4715-bfe8-660e63b6fbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53606c89-162b-4aa9-91da-ee1007b805f7","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nyomoz_a_rendorseg_a_zalaegerszegi_fociultraverekedes_ugyeben","timestamp":"2019. október. 21. 10:10","title":"Videó: Több tucat focihuligán csapott össze Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak zsírszövetet túlsúlyos és elhízott emberek tüdejében ausztrál kutatók. Azt találták, hogy a testtömegindexszel (BMI) együtt növekedett a zsír mennyisége a mintákban. Az eredmények segíthetnek megmagyarázni, miért emelkedik az asztma kialakulásának kockázata a túlsúlyos embereknél","shortLead":"Először találtak zsírszövetet túlsúlyos és elhízott emberek tüdejében ausztrál kutatók. Azt találták...","id":"20191020_elhizas_tulsulyos_emberek_asztma_kialakulasanak_kockazata_zsirszovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12ed92a-81ee-4183-a658-dea0b70091f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_elhizas_tulsulyos_emberek_asztma_kialakulasanak_kockazata_zsirszovet","timestamp":"2019. október. 20. 13:03","title":"Megvizsgálták 52 túlsúlyos ember tüdejét, az eredmény sok mindent megmagyaráz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra által selymekre álmodott mesés alkotásokkal most közvetlenül támogathatjuk a rászoruló gyermekek művészeti nevelését és kreatív önkifejezését.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra...","id":"20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20985a44-9747-40e4-98a5-69ff8f34d361","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","timestamp":"2019. október. 21. 18:08","title":"Igazgyöngyös rajzok osztrák selyemkendőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","shortLead":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","id":"20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0a542-cc94-4054-ad9e-dd0d0eb46c12","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","timestamp":"2019. október. 21. 17:45","title":"Erdogan iskoláiban nem csak törökül tanulnak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető kriptopénzekről, most pedig felsoroljuk azokat a hasznos információforrásokat és alkalmazásokat, amelyeket érdemes használnunk, ha sikeresek kívánunk lenni ezen a területen.","shortLead":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető...","id":"201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174801-adf9-4f75-a5f8-6c95bbd806ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","timestamp":"2019. október. 20. 15:53","title":"Lenne \"kriptospekuláns\"? Adunk egy eszközkészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","shortLead":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","id":"20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8572cc4b-eaab-47ff-8d08-df87d304a5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","timestamp":"2019. október. 20. 18:03","title":"Itt biztosan megtalálja kedvenc Nintendo-játékait, és játszhat is velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]