Alaptörvény-ellenes volt, hogy leszedették az érdi Fidesz plakátjait

[{"available":true,"c_guid":"68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe leadott szavazatot átnéztek, nem volt semmi probléma. ","shortLead":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe...","id":"20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce7fc5c-bcef-4a2f-9993-125611661b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 21. 19:26","title":"Újraszámolták a szavazatokat, de V. Naszályi maradt az I. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccc936-992b-4a3e-8dd7-9f8e7d75562b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A japán császárt nem megkoronázzák, hanem bemutatják a napistenségtől \"örökölt\" tárgyait.","shortLead":"A japán császárt nem megkoronázzák, hanem bemutatják a napistenségtől \"örökölt\" tárgyait.","id":"20191022_Elfoglalta_a_krizantemtront_Naruhito_japan_csaszar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ccc936-992b-4a3e-8dd7-9f8e7d75562b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5e6052-4723-4d16-931c-856cd0a94416","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Elfoglalta_a_krizantemtront_Naruhito_japan_csaszar","timestamp":"2019. október. 22. 17:01","title":"Áder János is végignézte, ahogy elfoglalta a trónt az új japán császár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy népszavazást vagy valamiféle konzultációt szeretne, azt a főpolgármester nem részletezte. ","shortLead":"Hogy népszavazást vagy valamiféle konzultációt szeretne, azt a főpolgármester nem részletezte. ","id":"20191022_Karacsony_a_budapestiekhez_fordul_a_stadionberuhazasok_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f32b890-495a-4a91-a5dd-e6535691e997","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Karacsony_a_budapestiekhez_fordul_a_stadionberuhazasok_ugyeben","timestamp":"2019. október. 22. 17:14","title":"Karácsony \"a budapestiekhez fordul\" a stadionberuházások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos cége, a Blue Origin a jövőben a Lockheed Martinnal, a Northrop Grumannal és a Draperrel közösen fejleszti majd űrhajóját.","shortLead":"Jeff Bezos cége, a Blue Origin a jövőben a Lockheed Martinnal, a Northrop Grumannal és a Draperrel közösen fejleszti...","id":"20191022_blue_origin_blue_moon_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bf5fbe-39d5-438f-bb21-b1d486f44613","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_blue_origin_blue_moon_holdra_szallas","timestamp":"2019. október. 22. 18:03","title":"Űripari veteránokkal szövetkezett a világ leggazdagabb embere, hogy sikerüljön a Holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Steinmetz Ádám a Borkai-ügy nyomán nyújtott be törvényjavaslatot.","shortLead":"A jobbikos Steinmetz Ádám a Borkai-ügy nyomán nyújtott be törvényjavaslatot.","id":"20191022_borkai_zsolt_botrany_steinmetz_adam_torvenyjavaslat_olimpiai_jaradek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af8844a-7d99-4b24-9ae6-711f40ef27a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_borkai_zsolt_botrany_steinmetz_adam_torvenyjavaslat_olimpiai_jaradek","timestamp":"2019. október. 22. 11:56","title":"Elvenné az erkölcstelen olimpikonoktól a járadékot az olimpiai bajnok politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","shortLead":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","id":"20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c0cd5-f1a7-457c-8866-38206a3dd24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 22. 16:53","title":"Boris Johnson most előrehozott választással fenyegeti a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b24aecb-9907-4ac8-aa7d-11518f5baf3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét egy tanulságos videó az utakról. ","shortLead":"Ismét egy tanulságos videó az utakról. ","id":"20191021_Video_a_lathatatlan_lovasok_a_korfogalomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b24aecb-9907-4ac8-aa7d-11518f5baf3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad66e040-15f5-48f3-a618-d850d5aea600","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_a_lathatatlan_lovasok_a_korfogalomban","timestamp":"2019. október. 21. 09:06","title":"Nem látja? Pedig ott van három láthatatlan lovas a körforgalomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]