[{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: kilépés, támadás, kipcsak, lázadás, alku. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbb9ca3-e758-4125-a63f-76d7c81c07cf","keywords":null,"link":"/360/20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","timestamp":"2019. október. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és a kipcsak dácsák remetéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","shortLead":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","id":"20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3427d9f-a1c3-48eb-9f32-57799b8a1fc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","timestamp":"2019. október. 20. 09:58","title":"A brunei szultán mindenben az egyedit szerette: mint ez a 6 méteres Range Rover limuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","shortLead":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","id":"20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6472e-ac61-4e8a-8d0f-8ca3f65ae5db","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","timestamp":"2019. október. 21. 11:10","title":"A Kisalföld szemérmesen, két szóban magyarázza el a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek sorozatgyártásával, amelyek nagy hatással lehetnek az ország hadseregére és társadalmára is.","shortLead":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek...","id":"20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc64ce51-6ff9-4a2a-b0fb-f9cc821473cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","timestamp":"2019. október. 21. 05:44","title":"Jöhetnek az okosfegyverek az amerikai hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt és a katalán elnököt Ada Colau, Barcelona polgármestere vasárnap, miután a városban hat napja tartanak a tüntetések és az erőszakos rendbontások.","shortLead":"Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt...","id":"20191020_Barcelona_polgarmestere_parbeszedre_szolitott_fel_a_katalan_valsag_rendezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc1b270-7dbd-45ef-b09c-901bb84bf423","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Barcelona_polgarmestere_parbeszedre_szolitott_fel_a_katalan_valsag_rendezesere","timestamp":"2019. október. 20. 14:33","title":"Barcelona polgármestere párbeszédre szólított fel a katalán válság rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","shortLead":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","id":"20191021_Merre_tovabb_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ff2482-7bba-4621-b437-c21cd1929bc1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Merre_tovabb_Fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Tóta W.: Merre tovább, Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és a félmilliós bírságot – az időközben polgármesterré választott Pikó most a főszerkesztőn venne jogi-anyagi elégtételt.\r

\r

","shortLead":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és...","id":"20191021_piko_andras_keruleti_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d306e44e-ed3f-4bbc-b05f-7a6256dcf0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_piko_andras_keruleti_lap","timestamp":"2019. október. 21. 09:57","title":"Pikó András üzent a fideszesek mellett kampányoló kerületi lap volt főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisnak bizonyult a Fidesz alelnökének állítása Tarlós István vereségéről: az adatok szerint nem Budapesten szavazó külföldi uniós polgárok voksai segítették a főpolgármesteri székbe Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Hamisnak bizonyult a Fidesz alelnökének állítása Tarlós István vereségéről: az adatok szerint nem Budapesten szavazó...","id":"20191021_Kosa_elmelete_megbukott_Nem_az_unios_kulfoldi_szavazatokon_mult_Karacsony_megvalasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e4f3b8-74f6-4f6c-9980-1fd8c1c0c87a","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Kosa_elmelete_megbukott_Nem_az_unios_kulfoldi_szavazatokon_mult_Karacsony_megvalasztasa","timestamp":"2019. október. 21. 13:25","title":"Kósa elmélete megbukott, nem a Budapesten élő külföldiek miatt bukott Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]