[{"available":true,"c_guid":"81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő Debrecenben és Nyíregyházán, illetve további négy településen, Miskolcon, Oszláron, Szegeden, Székesfehérváron is kifogásolt a levegőminőség.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő...","id":"20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1feaa3-ab75-42ac-80b2-d3db691b99c9","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Több városban továbbra is magas a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára fejeznek be, így akkortól fizikai lehetőség lesz arra, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól. A horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra.","shortLead":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára...","id":"20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07116a4e-c7b4-4240-803e-9e33ceffa56e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Szijjártó: 2021 januárjától érkezhet katari földgáz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délután ülésezik a Fővárosi Választási Bizottság, sorra döntenek a megtámadott polgármesteri eredményről. Baranyi Krisztina átment.","shortLead":"Hétfőn délután ülésezik a Fővárosi Választási Bizottság, sorra döntenek a megtámadott polgármesteri eredményről...","id":"20191021_Elutasitottak_a_Baranyi_Krisztina_polgarmesterseget_tamado_beadvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9be5c7-83dc-42d0-9814-6074f001169e","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Elutasitottak_a_Baranyi_Krisztina_polgarmesterseget_tamado_beadvanyt","timestamp":"2019. október. 21. 16:30","title":"Elutasították a Baranyi Krisztina polgármesterségét támadó beadványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester és a képviselőtestület nem tudott megegyezni az anyagiakról, így új választás jöhet.","shortLead":"A polgármester és a képviselőtestület nem tudott megegyezni az anyagiakról, így új választás jöhet.","id":"20191022_Mar_az_elso_testuleti_ulesen_lemondott_a_Fidesz_tamogatta_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198ac7eb-95c7-437a-bcd8-f54001049562","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Mar_az_elso_testuleti_ulesen_lemondott_a_Fidesz_tamogatta_polgarmester","timestamp":"2019. október. 22. 18:52","title":"Már az első testületi ülésen lemondott a Fidesz támogatta polgármester egy településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX. kerület cége nem működött szabályszerűen. A IX. kerület cége működteti a parkolást, erről több leleplező cikk is született.\r

\r

","shortLead":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX...","id":"20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34917f7b-ea6e-4926-b78b-9d4cb2ec232b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","timestamp":"2019. október. 21. 12:10","title":"A ferencvárosi parkolócéget is elkaszálta a ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készül, lehet, még két helyettese lesz.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készül, lehet, még két helyettese lesz.","id":"20191022_Harom_helyettest_mar_kinezett_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94bb5c-a71c-490c-8e72-99d5e45e2a2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Harom_helyettest_mar_kinezett_Karacsony","timestamp":"2019. október. 22. 08:01","title":"Három helyettest már kinézett Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam lesz a vevő, egy magyar közvetítő cég üti nyélbe az üzletet. A török páncélozott harci járműveket egy olyan kör készül behozni az országba, amelybe Orbán Viktor családja is bejáratos.","shortLead":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam...","id":"20191022_Orbankozeli_cegen_keresztul_veszunk_harci_jarmuveket_a_haboruzo_torokoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596bcf84-bc2b-443b-9082-f0d2118279b2","keywords":null,"link":"/360/20191022_Orbankozeli_cegen_keresztul_veszunk_harci_jarmuveket_a_haboruzo_torokoktol","timestamp":"2019. október. 22. 13:00","title":"Orbán-közeli cégen keresztül veszünk harci járműveket a háborúzó Erdoganéktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein különösen jó kapcsolatot ápol Orbánnal, a lap információi szerint emiatt többször az amerikai külügy irányvonalával is szembemegy. ","shortLead":"David B. Cornstein különösen jó kapcsolatot ápol Orbánnal, a lap információi szerint emiatt többször az amerikai külügy...","id":"20191022_New_York_Times_Az_amerikai_nagykovet_mar_inkabb_Orban_embere_mint_Trumpe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e71e10-a5b8-4e3c-9234-c1deb4323939","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_New_York_Times_Az_amerikai_nagykovet_mar_inkabb_Orban_embere_mint_Trumpe","timestamp":"2019. október. 22. 21:32","title":"New York Times: Az amerikai nagykövet már inkább Orbán embere, mint Trumpé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]