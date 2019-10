Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","shortLead":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","id":"20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ee24c6-3104-4c01-8cf5-2face198a2cc","keywords":null,"link":"/elet/20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","timestamp":"2019. október. 21. 22:21","title":"Ötvenöt elefántot ölt meg az aszály Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","shortLead":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","id":"20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b5c59-474d-4d82-9797-164c14d3168d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","timestamp":"2019. október. 22. 05:36","title":"Trump: A kurdok sem angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett. Az érkező kistestvér a huszonkettedik gyerek lesz a családban.","shortLead":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett...","id":"20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df642117-9edb-45ad-883b-7563db5e53f6","keywords":null,"link":"/elet/20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","timestamp":"2019. október. 21. 17:18","title":"Ez már két focicsapat: a 22. babát várják Anglia legnépesebb családjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak, hogy ez a folyamatos, erősen zajos lélegzés magára a hortyogóra is negatív hatással van-e.","shortLead":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak...","id":"201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf5d4ec-ead2-42f5-970a-7d97b1a2bb28","keywords":null,"link":"/360/201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","timestamp":"2019. október. 22. 10:00","title":"Nem mindegy, kinek mennyi a horkolási indexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Brexit-törvény alapelveit még jóváhagyták a képviselők, abba azonban már nem mentek bele, hogy a törvényt a benyújtástól számítva mindössze három nap alatt vigyék át a törvényhozás alsóházán. Az EU 2020. január 31-ig tartó hosszabbításról tárgyalna.","shortLead":"A Brexit-törvény alapelveit még jóváhagyták a képviselők, abba azonban már nem mentek bele, hogy a törvényt...","id":"20191022_brexit_brit_parlament_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ff04d6-e0d3-49d9-9a08-ffda2037703f","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_brexit_brit_parlament_szavazas","timestamp":"2019. október. 22. 20:21","title":"Brexit: elbukott a kormány menetrendje, aligha lesz kilépés október 31-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az érkezők 15 százaléka analfabéta volt, sokan pedig csak arabul tudtak.","shortLead":"Az érkezők 15 százaléka analfabéta volt, sokan pedig csak arabul tudtak.","id":"20191021_Sok_bevandorlo_van_allas_nelkul_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf74c778-037b-4e89-a6ac-2cef43d4cb79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Sok_bevandorlo_van_allas_nelkul_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 21. 19:24","title":"Sok bevándorló van állás nélkül Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"Kunhalmi Ágnes","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét. ","shortLead":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg...","id":"20191022_Kunhalmi_Agnes_Jobb_kesobb_mint_soha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206a794-af38-4127-8e59-832c4b28ce45","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kunhalmi_Agnes_Jobb_kesobb_mint_soha","timestamp":"2019. október. 22. 12:10","title":"Kunhalmi Ágnes: Jobb később, mint soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]