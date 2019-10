Október 13-án, az önkormányzati választáson felszabadítottuk Budapestet és a nagyvárosainkat az elnyomás alól - mondta Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a párt október 23-i megemlékezésén. Arról is beszélt: ez a győzelem nem mélyítheti tovább az árkokat, ezt a győzelmet nem követheti megosztottság.

A Göncz Árpád III. kerületi szobránál tartott megemlékezésen az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: a volt államfő életével és munkásságával arra tanított, „hogy ne újabb árkokat ássunk, hanem temessük be azokat, és teremtsünk egységet, békét és jólétet”.

Karácsony Gergely vezetésével Budapest ezt az eszmeiséget fogja képviselni

- ígérte.

© MTI/Soós Lajos

Szabó Tímea arról beszélt: "Göncz Árpád rengeteget tanított nekünk". Az '56-os forradalom alatt megtanította, hogy "mindig, minden porcikánkkal küzdeni kell az elnyomás ellen", és azt is, hogy a szabadságvágy áldozatokkal jár, a küzdelemben "akár az egzisztenciánkat, akár az életünket is kockára kell tennünk egy jobb világért" - tette hozzá. De azt is megtanította, hogy "nincs az a reménytelen helyzet, nincs az a megtorlás és bosszú, ami okot adna arra, hogy feladjuk eszméinket", és nincs az az elnyomó hatalom, amelynek uralma egyszer ne érne véget. A hatalomról pedig azt tanította, hogy ha az ember sok évtizednyi küzdelem után eléri célját, attól kezdve sokkal nagyobb alázattal kell folytatnia munkáját - tette hozzá a Párbeszéd társelnöke.