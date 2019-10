Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","shortLead":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","id":"20191023_Sok_helyreigazitas_volt_mar_a_magyar_sajtoban_de_ilyen_meg_egy_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fb7067-6b39-4252-becb-986c0f10b498","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Sok_helyreigazitas_volt_mar_a_magyar_sajtoban_de_ilyen_meg_egy_sem","timestamp":"2019. október. 23. 12:55","title":"Sok helyreigazítás volt már a magyar sajtóban, de ilyen még egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester és a képviselőtestület nem tudott megegyezni az anyagiakról, így új választás jöhet.","shortLead":"A polgármester és a képviselőtestület nem tudott megegyezni az anyagiakról, így új választás jöhet.","id":"20191022_Mar_az_elso_testuleti_ulesen_lemondott_a_Fidesz_tamogatta_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198ac7eb-95c7-437a-bcd8-f54001049562","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Mar_az_elso_testuleti_ulesen_lemondott_a_Fidesz_tamogatta_polgarmester","timestamp":"2019. október. 22. 18:52","title":"Már az első testületi ülésen lemondott a Fidesz támogatta polgármester egy településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f3e5bb-4f56-4ddb-9a4e-9445016ffb70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni, lesz-e belőle valaha valódi termék, de az biztos, hogy a Samsung sem akar lemaradni a kiterjesztett valósághoz kapcsolódó eszközök fejlesztéséről.","shortLead":"Nem tudni, lesz-e belőle valaha valódi termék, de az biztos, hogy a Samsung sem akar lemaradni a kiterjesztett...","id":"20191022_samsung_szabadalom_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f3e5bb-4f56-4ddb-9a4e-9445016ffb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c9edf-b997-415a-bec3-5bfcb15ed640","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_samsung_szabadalom_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2019. október. 22. 17:03","title":"Titokban új eszközt fejleszt a Samsung: egy szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz politikai marketingcéllal jogellenesen is kezel személyes adatokat.","shortLead":"Az ítélet szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz politikai marketingcéllal jogellenesen is kezel személyes adatokat.","id":"20191022_Pert_nyert_a_Fidesz_ellen_egy_ferfi_mert_a_part_nem_tudta_igazolni_honnan_szerezte_az_email_cimet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f59e50e-f2c0-4d54-a0cb-d58d830e727e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Pert_nyert_a_Fidesz_ellen_egy_ferfi_mert_a_part_nem_tudta_igazolni_honnan_szerezte_az_email_cimet","timestamp":"2019. október. 22. 14:25","title":"Pert nyert a Fidesz ellen egy férfi, mert a párt nem tudta igazolni, honnan szerezte az e-mail-címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol megerősítette: lefújhatják a Liget-projektet, a kézilabda Eb-döntőt és az atlétikai világbajnokságot is, ha a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt. Végigvettük, mi lehet a következménye ennek az engedékenységnek. Dercsényi Dávid, Serdült Viktória és Sztojcsev Iván cikke.","shortLead":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol...","id":"20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1befa5e9-d07d-4c6c-9029-7a0480518829","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","timestamp":"2019. október. 22. 20:00","title":"Liget-restart és lefújt vb - miért ilyen engedékeny Orbán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"Puzsér Róbert","category":"velemeny","description":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét.","shortLead":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg...","id":"20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed932a-236b-4ad8-81e2-31bebe723c4c","keywords":null,"link":"/velemeny/20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","timestamp":"2019. október. 22. 12:12","title":"Puzsér Róbert: A halott felült, és enni kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A klub éppen zárva tartott. A támadók valószínűleg neonácik voltak, szivárványos zászlót égettek és stencileztek.","shortLead":"A klub éppen zárva tartott. A támadók valószínűleg neonácik voltak, szivárványos zászlót égettek és stencileztek.","id":"20191023_szelsojobboldal_szelsojobb_aurora_klub_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a208d5e8-fee7-492f-911a-2dfcbdd13d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_szelsojobboldal_szelsojobb_aurora_klub_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2019. október. 23. 15:12","title":"Szélsőjobbosok rohamozták meg az Aurórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eab6ed-13d3-4289-b963-e788d5fb1c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 23. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Sajtószabadság a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]