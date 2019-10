Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába nyújtottak be 4 panaszt is az önkormányzati választás végeredménye ellen.","shortLead":"Hiába nyújtottak be 4 panaszt is az önkormányzati választás végeredménye ellen.","id":"20191021_Dontottek_Piko_is_marad_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e94fc-5839-46db-830a-12311ad4f345","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Dontottek_Piko_is_marad_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:38","title":"Döntöttek: Pikó is marad polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125f74b2-d34d-480d-95e0-5f53389f3fd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q5-ös és Q7-es divatterepjárók, valamint az A7-es és A8-as szedánok után most itt az A6-os tölthető hibrid változata.","shortLead":"A Q5-ös és Q7-es divatterepjárók, valamint az A7-es és A8-as szedánok után most itt az A6-os tölthető hibrid változata.","id":"20191022_53_kilometer_villannyal_ezt_tudja_az_uj_hibrid_audi_a6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=125f74b2-d34d-480d-95e0-5f53389f3fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48471a3a-28af-48be-b82f-1cfcb8c2e130","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_53_kilometer_villannyal_ezt_tudja_az_uj_hibrid_audi_a6","timestamp":"2019. október. 22. 09:21","title":"53 kilométer villannyal, ezt tudja az új hibrid Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eab6ed-13d3-4289-b963-e788d5fb1c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 23. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Sajtószabadság a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","shortLead":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","id":"20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3c8d9b-01b0-4fcb-9de2-27b4b2ec36b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","timestamp":"2019. október. 22. 07:28","title":"Johnson három nap alatt nyomná át a parlamenten a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és olajcégek nem felelősek a kereslet vezérelte felhasználásért, azért viszont annál inkább, hogy jó ideje maguk is tudtak a szén-dioxid-kibocsátás káráról, de a saját érdekeiket követték.","shortLead":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok...","id":"201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72950f9-0375-4aab-9353-5b5238adbd8e","keywords":null,"link":"/360/201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","timestamp":"2019. október. 23. 13:00","title":"Kiderült, kik nyerészkednek a klímaválságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja a The New York Times és a Washington Post.","shortLead":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja...","id":"20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b74bc20-6584-45d1-9a65-57bb5fe4054d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2019. október. 22. 09:17","title":"Orbán Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot a Times szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf866959-3d58-4ceb-91dc-ec7d288576ad","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Rengetegen csodálkoztak rá arra a videóra, amin egy szihalmi iskola tanítója fogadja szokatlan módon a diákjait. Megkerestük a főszereplőt, Veresné Bernát Csillát, és egy olyan családias iskolát találtunk, ami tele van innovációval, a pedagógusok optimisták, a gyerekek szeretetteljes légkörben tanulhatnak. Ja, és ez egy normál állami iskola.","shortLead":"Rengetegen csodálkoztak rá arra a videóra, amin egy szihalmi iskola tanítója fogadja szokatlan módon a diákjait...","id":"20191022_Neha_azt_mondom_hogy_bejovok_az_iskolaba_szeretet_kapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf866959-3d58-4ceb-91dc-ec7d288576ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b30c7e-fe4b-40ed-9d38-2607548da15a","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Neha_azt_mondom_hogy_bejovok_az_iskolaba_szeretet_kapni","timestamp":"2019. október. 22. 15:00","title":"„Néha azt mondom, hogy bejövök az iskolába szeretetet kapni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","shortLead":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","id":"20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6fa2db-d300-4793-98dd-2ce920b5dea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 22. 08:33","title":"Úgy tűnik, Trump beintett az őt korrigáló űrhajósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]