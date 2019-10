Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNR) \"legfelsőbb bírósága\" 15 év börtönbüntetésre ítélte kémkedés vádjával Sztanyiszlav Aszejev ukrán újságírót és bloggert - közölte kedden a Hromadszke ukrán hírportál, a DAN donyecki szakadár hírügynökségnek az ottani \"főügyészségre\" hivatkozó jelentése alapján.","shortLead":"Az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNR) \"legfelsőbb bírósága\" 15 év börtönbüntetésre ítélte kémkedés...","timestamp":"2019. október. 22. 21:19","title":"15 év börtönre ítéltek egy újságírót a donyecki szakadárok"},{"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még Baunei polgármestere is amellett kampányol, hogy a turisták hanyagolják a Google Térképet, mert a náluk valamiért nem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"Még Baunei polgármestere is amellett kampányol, hogy a turisták hanyagolják a Google Térképet, mert a náluk valamiért...","timestamp":"2019. október. 22. 08:03","title":"Egy olasz falu azért könyörög, hogy senki ne használja a Google Térképet"},{"c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","shortLead":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","timestamp":"2019. október. 23. 13:20","title":"Hivatalosan is visszavonták a törvényjavaslatot, amely miatt Hongkongban hónapok óta tüntetnek"},{"c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos, hogy a kultikus képregény méltó örököse, amely szintén égető aktuálpolitikai problémákat feszeget. Ám kérdés, mit kezd a sorozattal az, aki nem ismeri a képregényes előzményeket?","shortLead":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos...","timestamp":"2019. október. 22. 18:00","title":"Ki élhet vissza az erőszakkal? A Watchmen ízekre szedi a szélsőjobboldali populizmust"},{"c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","shortLead":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","timestamp":"2019. október. 22. 05:36","title":"Trump: A kurdok sem angyalok"},{"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel a figyelmet a BKK.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel...","timestamp":"2019. október. 23. 10:27","title":"Terelésekre, menetrendváltozásokra kell készülni ma Budapesten"},{"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","shortLead":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","timestamp":"2019. október. 23. 12:55","title":"Sok helyreigazítás volt már a magyar sajtóban, de ilyen még egy sem"},{"c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt. Ilyen hangos például egy cölöpverőgép. Videó.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt...","timestamp":"2019. október. 22. 12:28","title":"Különleges nevű madár a világ leghangosabbja"}]