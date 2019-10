Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét a műanyag teheti ki. Uniós kampány indul azért, hogy a vásárlók előnyben részesítsék a környezettudatos készülékgyártókat.","shortLead":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét...","id":"20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75c8d1-15ea-40e9-a5e7-d79bd0dce6ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","timestamp":"2019. október. 22. 19:03","title":"Tudja, milyen műanyag van a telefonjában? Igazán odafigyelhetne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","shortLead":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","id":"20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92fe5b9-aa63-4dbb-9f22-c9bff748090c","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","timestamp":"2019. október. 22. 09:35","title":"Eljárás indult a TV2 és az Origo ellen a XI. kerületi polgármester rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett. Az érkező kistestvér a huszonkettedik gyerek lesz a családban.","shortLead":"A lancashire-i Radford család videóban jelentette be a nagy hírt, hogy a 44 éves édesanya ismét teherbe esett...","id":"20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7337c4ac-a34b-402e-a948-ad191e1e6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df642117-9edb-45ad-883b-7563db5e53f6","keywords":null,"link":"/elet/20191021_A_22_babat_varjak_Anglia_legnepesebb_csaladjaban","timestamp":"2019. október. 21. 17:18","title":"Ez már két focicsapat: a 22. babát várják Anglia legnépesebb családjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","id":"20191022_horvatorszag_schengen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677845ea-7a21-42c2-ae1e-ef22e834bd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_horvatorszag_schengen","timestamp":"2019. október. 22. 15:56","title":"Hamarosan ellenőrzés nélkül léphetünk át Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron sokkötetes életműve, amely mindenki forradalomképét átalakítja, aki hagyja, hogy hasson rá a valóság. Most a női szemszöggel foglalkozik.","shortLead":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron...","id":"201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52c20-0c3c-400e-90c8-4956268af39f","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","timestamp":"2019. október. 22. 15:01","title":"Tabudöntő könyv jelent meg az 56-os Pesti lányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem léphet pályára a Wales-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn Kleinheisler László, akit a horvátok elleni idegenbeli találkozón állítottak ki.","shortLead":"Nem léphet pályára a Wales-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn Kleinheisler László, akit a horvátok elleni...","id":"20191021_walesi_magyar_eb_selejtezo_kleinheisler_laszlo_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0bbc4-14eb-49f4-8e4f-67d34c9749bc","keywords":null,"link":"/sport/20191021_walesi_magyar_eb_selejtezo_kleinheisler_laszlo_eltiltas","timestamp":"2019. október. 21. 22:05","title":"Kulcsembernek kell kimaradnia a sorsdöntő meccsen a válogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","shortLead":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","id":"20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f3fc84-8268-4c85-8fb4-4154250c0bc0","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","timestamp":"2019. október. 22. 19:52","title":"Gázrobbanás repített ki egy férfit az ablakon Solymáron, válságos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók emelik ki a járművet.","shortLead":"A tűzoltók emelik ki a járművet.","id":"20191021_kamion_alatt_szakadt_be_az_ut_kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6480dd70-6998-465a-a13e-56f049d0438b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_kamion_alatt_szakadt_be_az_ut_kobanyan","timestamp":"2019. október. 21. 18:22","title":"Beszakadt az út egy kamion alatt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]