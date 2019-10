Interjút adott az Indexnek Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa, aki arról beszélt, hogy a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt.-ből (KKBK) nem akarnak alternatív városházát építeni. Elmondása szerint lehetetlen is lenne.

Fürjes azt mondta, az államnak mindig feladata volt Budapest építése, mert nem várható el a nemzet fővárosától, hogy önerőből valósítsa meg mindazt, amire szüksége van: a kormány nem hagyhatja magára Budapestet, és "természetesen nem is gyámkodhat felette" . Szerinte Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa létrehozása is korlátozta a mozgásterüket, ebben ugyanis egyenlő számú fővárosi és kormányzati képviselő van, és csak egyhangúlag hozhat döntést.

Arról, hogy a kormány tervezi-e egy Budapest-miniszter kinevezését, Fürjes azt mondta, ez "fake news", "hírlapi kacsa". Magyarázata szerint Gulyás Gergely a Budapest-miniszter, mert a kormány ügyrendje szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyben a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter is, és ebben nincs változás. A kormány csak a fővárossal egyetértésben dönthet midenről.

Fürjes már korábban is azt hangoztatta, mindenben együttműködnek a fővárossal, és ha a fővárosi közgyűlés úgy dönt, akár menet közben is le lehet állítani építkezéseket. Ezt most is többször elmondta.

Budapesten a kormány nem valósít meg olyan városépítő fejlesztéseket, amelyeket a városvezetés nem támogat

– jerlentette ki, hozzátéve, hogy Tarlós István idején is ez volt az álláspontjuk, ezért minden egyes beruházást előzetesen egyeztettek Tarlóssal, és ezért is volt, hogy ő leállított egyes építkezéseket.

Karácsony Gergelyről azt mondta, évek óta ismerik egymást, már többször beszéltek, most pedig üzenetváltás már volt köztük. Fürjes úgy vélte, hogy az alakuló közgyűlés után fognak majd személyesen is beszélni, hogy előkészítsék a Közfejlesztések Tanácsa első ülését. Számításai szerint akkor tárgyalnak majd a Liget Projekt beruházásairól is. "Ha a fővárosi közgyűlés úgy döntene, hogy folyamatban levő építkezés álljon le, akkor leállítjuk. Ha azt mondják, hogy az elkezdett épületek fejeződjenek be, de új dolog ne épüljön, akkor nem fog új dolog épülni a Ligetben" – mondta.

Fürjes arról is beszélt, hogy Karácsonynak több olyan programpontja van, amivel egyetért a kormány is, ilyen a rakpartok átalakítása, forgalomcsökkentése vagy a szállodahajók kikötőinek kijjebb helyezése a központból. Szerinte három-négy év alatt sétálóvá lehetne tenni a rakpartokat, és a zöldfelületek növelésében is partnerek lennének. "Jó ötletnek" nevezte a Városháza park megnyitását, a Csepel-sziget északi részére tervezett beruházásokról pedig azt mondta, nyitottak a program átírására, "hogy a sportlétesítmények rovására tovább növeljük a parkfelületet".

Az interjúból az is kiderült, hogy Szeneczey Balázs, Tarlós István volt fejlesztési helyettese lett a KKBK új vezérigazgatója, de Fürjes elmondása szerint ezt már a választások előtt eldöntötték.