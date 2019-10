Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19d79840-bede-4d9c-abad-4680a678c4ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar művész alkotására szavaztak a legtöbben. ","shortLead":"A magyar művész alkotására szavaztak a legtöbben. ","id":"20191022_Magyar_muvesz_lett_a_kozonseg_kedvence_a_berlini_fenyfesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19d79840-bede-4d9c-abad-4680a678c4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515d5745-8a52-4cb1-ac7f-2361bb61eb0d","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Magyar_muvesz_lett_a_kozonseg_kedvence_a_berlini_fenyfesztivalon","timestamp":"2019. október. 22. 16:36","title":"Magyar művész lett a közönség kedvence a berlini fényfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ac08b6-02b4-4898-a47d-d363880f7f7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre 9 százalékos emelkedés várható, de 2021-ben megtorpanhat a piac.","shortLead":"Jövőre 9 százalékos emelkedés várható, de 2021-ben megtorpanhat a piac.","id":"20191021_Folyamatosan_emelkedik_az_ertekesitett_maganrepulok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ac08b6-02b4-4898-a47d-d363880f7f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e267772e-829a-4b7d-bcd9-92d847612ba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Folyamatosan_emelkedik_az_ertekesitett_maganrepulok_szama","timestamp":"2019. október. 21. 13:30","title":"Százával adják el a magánrepülőket, de a Brexit betehet az üzletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

Árpád","category":"360","description":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","shortLead":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","id":"20191021_Merre_tovabb_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ff2482-7bba-4621-b437-c21cd1929bc1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Merre_tovabb_Fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Tóta W.: Merre tovább, Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f51555f-aa26-48ea-ac4c-d95871e58491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zoran Zaev miniszterelnök javasolta az új választás kiírását, miután az Európai Unió 2020-ra halasztotta az uniós tárgyalások megkezdését. Januárban Zaev lemond a miniszterelnöki címről, és jön az átmeneti szakértői kormány.","shortLead":"Zoran Zaev miniszterelnök javasolta az új választás kiírását, miután az Európai Unió 2020-ra halasztotta az uniós...","id":"20191021_Uj_valasztasok_lesznek_EszakMacedoniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f51555f-aa26-48ea-ac4c-d95871e58491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd9794-7f3a-48a1-8115-524074f67b29","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Uj_valasztasok_lesznek_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. október. 21. 09:22","title":"Új választások lesznek Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","shortLead":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","id":"20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fae6dc-cf88-47e2-87b3-8e4a2ffaeb35","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. október. 21. 05:09","title":"Nem tágít a nyár, akár 28 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","id":"20191022_horvatorszag_schengen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677845ea-7a21-42c2-ae1e-ef22e834bd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_horvatorszag_schengen","timestamp":"2019. október. 22. 15:56","title":"Hamarosan ellenőrzés nélkül léphetünk át Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]