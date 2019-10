Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elemzők szerint kormánykritikus tulajdonosa miatt bukhatta el a tendert az előzetesen esélyesebbnek tartott Amazon.","shortLead":"Elemzők szerint kormánykritikus tulajdonosa miatt bukhatta el a tendert az előzetesen esélyesebbnek tartott Amazon.","id":"20191026_Nagy_meglepetesre_a_Microsoft_nyerte_a_Pentagon_10_milliard_dollaros_informatikai_palyazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd7ec1-9bc7-4cd8-b94c-9a9eb8875b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Nagy_meglepetesre_a_Microsoft_nyerte_a_Pentagon_10_milliard_dollaros_informatikai_palyazatat","timestamp":"2019. október. 26. 19:12","title":"Meglepetésre a Microsoft nyerte a Pentagon 10 milliárd dolláros informatikai pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV Startban. Szöllősi Györgyivel a reggeli és az esti műsorok közti különbségről, a garanciákról és a közmédia előtti tüntetésekről is beszélgettünk. Ez utóbbiról azt mondta, ha az emberek úgy érzik, hogy valami nincs rendben, helyénvaló a tüntetés.","shortLead":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV...","id":"20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76d855-5004-4e98-95e3-76c19aea6011","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","timestamp":"2019. október. 27. 17:00","title":"Szöllősi Györgyi: Az is egy válasz, ha a politikusok nem válaszolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","shortLead":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","id":"20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d2ba6e-0fae-4bec-a0a3-772cae835ab9","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","timestamp":"2019. október. 27. 15:41","title":"Birtokba vették a gyerekek a városligeti Nagyjátszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél, hogy az Iszlám Állam ne férjen hozzá az olajkészletekhez. ","shortLead":"A cél, hogy az Iszlám Állam ne férjen hozzá az olajkészletekhez. ","id":"20191026_Visszatert_Sziriaba_egy_amerikai_katonai_konvoj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bde75ff-bb8b-4c15-acc2-1e2b71e3c84a","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Visszatert_Sziriaba_egy_amerikai_katonai_konvoj","timestamp":"2019. október. 26. 15:03","title":"Visszatért Szíriába egy amerikai katonai konvoj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d4142-b69f-408b-abd6-394a4d344cb3","keywords":null,"link":"/360/201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","timestamp":"2019. október. 27. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Kövér László rendreutasíthatta volna magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e7f47b-e641-459e-b559-8ffe935945db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorból jól látható Puskás Arénával is dicsekedett Sepp Blatternek.","shortLead":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorból jól látható Puskás Arénával is dicsekedett Sepp Blatternek.","id":"20191026_Orban_egyutt_ebedelt_Sett_Blutterrel_a_hutlen_kezelessel_vadolt_ex_FIFAelnokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e7f47b-e641-459e-b559-8ffe935945db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e8691c-dcdd-4f03-8d6e-2f3d42df3465","keywords":null,"link":"/sport/20191026_Orban_egyutt_ebedelt_Sett_Blutterrel_a_hutlen_kezelessel_vadolt_ex_FIFAelnokkel","timestamp":"2019. október. 26. 09:17","title":"Orbán együtt ebédelt Sepp Blatterrel, a hűtlen kezeléssel vádolt ex FIFA-elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő oroszországi hatalmi csoportok közötti küzdelem a hamarosan Magyarországra látogató orosz államfő hátországában.","shortLead":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő...","id":"201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4e2fb3-a7e0-4b91-9328-6347a9210b3f","keywords":null,"link":"/360/201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","timestamp":"2019. október. 26. 12:00","title":"Putyin már 2024-re készül: hatalmi játszmák Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják, de csak példás családapák lehetnének felszentelt papok.","shortLead":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják...","id":"20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e530f51-86d3-4893-8427-9e0430dba48b","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","timestamp":"2019. október. 27. 07:10","title":"Megszavazták a püspökök: kérik Ferenc pápát, hogy nős férfiak is lehessenek papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]