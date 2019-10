Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem érkezett külön gomb, a telefont kell hozzá átkapcsolni a fekete témára.","shortLead":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem...","id":"20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dac9cb-e11d-4ba6-b0ac-d0c325efdab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","timestamp":"2019. október. 28. 17:03","title":"Kapcsolja be ezt a telefonján és nagyon más lesz tőle az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél. A feltételezett elkövetőt a rendőrség üldözőbe vette és az otthona közelében előállította – közölték rendőrségi források.","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél...","id":"20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02dd64c-72fe-4b41-bb17-8f8509e55756","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 28. 18:02","title":"Mecsetnél lövöldöztek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van rá esély!","shortLead":"Van rá esély!","id":"20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa4abf4-ec48-480e-8c90-d49345259db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","timestamp":"2019. október. 27. 08:56","title":"Lenyűgöző videó: túlélheti az apró pingvin, ha egy leopárdfóka vadászik rá? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Polgárdinál.","shortLead":"Két autó ütközött Polgárdinál.","id":"20191027_Lezartak_az_M7est_egy_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c3eba6-6b3a-4f69-94d3-4e916e06b09c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Lezartak_az_M7est_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. október. 27. 17:46","title":"Lezárták az M7-est egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018 januárjában agyonverte élettársát.","shortLead":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018...","id":"20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb109811-34ca-443f-9389-3d09a5003d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","timestamp":"2019. október. 28. 09:54","title":"Vádat emeltek az élettársát agyonverő 85 éves férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és az immunrendszer zavara.","shortLead":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és...","id":"20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687c35d-5346-46f4-9e2e-7dc51f661a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","timestamp":"2019. október. 27. 16:03","title":"Miért alakul ki sok gyereknél autizmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok akciót hajtott végre az Iszlám Állam vezetője ellen, de Donald Trump sejtelmes Twitter-üzenetet rakott ki utána. A CNN forrása szerint al-Bagdadi meghalt, magát robbantotta fel.","shortLead":"Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok akciót hajtott végre az Iszlám Állam vezetője ellen, de Donald Trump sejtelmes...","id":"20191027_Az_USA_likvidalhatta_az_Iszlam_Allam_fejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8257cd-559f-4cbf-8e05-0f1702528347","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Az_USA_likvidalhatta_az_Iszlam_Allam_fejet","timestamp":"2019. október. 27. 07:31","title":"Az USA likvidálhatta az Iszlám Állam fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni választókerületben - jelentette az RTL híradója. ","shortLead":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni...","id":"20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf91995-b6b3-4d07-8b43-5cf583ca8428","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 27. 20:57","title":"Kőbányán bukhatja a többséget az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]