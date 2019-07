A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát eszelt ki: saját vagy "álcivil" jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni. Szabados Ákos négy éve független ugyan, de 17 évig MSZP-sként vezette Erzsébetet, nem mellesleg pedig a mai napig a baloldali ellenzéki összefogás jelöltje a kerületben. A nem mindennapi felállás tétje nagy: kinek a Szabadosa nyerhet októberben?

Újabb két évre Földesi Gyulát bízta meg a tagság az elnöki feladatok ellátásával és az elnökség összetétele is változatlan maradt – adta hírül a frissen lezajlott tisztújítás eredményét június közepi Facebook-bejegyzésében a pesterzsébeti Fidesz. Az eddig mérsékelt izgalmakat rejtő poszt ezután azonban egy jóval figyelemfelkeltőbb mondattal folytatódik: „A közgyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy tárgyalásokat folytasson Szabados Ákos független polgármesterrel a 2019. évi önkormányzati választásokon való közös együttműködésről.”

Lefordítva: a Fidesz saját jelölt indítása helyett kész a 21 éve regnáló, ám ebből 17-et az MSZP tagjaként eltöltő erzsébeti polgármestert támogatni az októberi választáson.

Szabados 1994-ben az MSZP színeiben lett önkormányzati képviselő, majd egy évvel később alpolgármester Pesterzsébeten. Első alkalommal az 1998-ban választották polgármesterré, majd 2002-ben, 2006-ban, és 2010-ben is MSZP-sként, 2014-ben pedig az MSZP-DK-EGYÜTT-PM közös jelöltjeként választották újra. 2002-ben és 2006-ban az országgyűlési választáson is indult és mandátumot is szerzett a kerületben, amelyről 2009 áprilisában, családi okokra hivatkozva mondott le. Az MSZP-ből viszont csak 2015 decemberében távozott - olyannyira csendben, hogy az csak bő kilenc hónappal később derült ki -, azóta pedig függetlenként irányítja a XX. kerületet.

© Facebook/Szabados Ákos

A helyi Fidesz döntése több szempontból is példátlan. Nemcsak azért, mert ezzel alighanem Szabados Ákos az egyetlen olyan polgármester az országban, akit szocialista múltja ellenére támogatni fog majd a kormánypárt, hanem azért is mert egy új, eddig nem látott stratégiát vetít előre: a Fidesz, amely 1994 óta egyszer sem tudott győzni az alapvetően baloldali beállítottságú kerületben (ahol mellesleg a nem önkormányzati választásokon is rendre az országos átlag alatt szerepel), már nemcsak saját politikussal nem próbálkozik, de a többször bevált álcivil jelölttel sem, hanem egyszerűen „lenyúlja” azt a jelöltet - szebben fogalmazva: beáll amögé -, amelyiknek a legnagyobb esélye van győzni - és aki ma történetesen az ellenzék jelöltje.

Szabados ugyanis egészen mostanáig az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum közös jelöltjének számított a kerületben. Nem csak az április 6-i sajtótájékoztatón bejelentett jelöltnévsorban szerepelt, de az ellenzéki erőviszonyok EP-választást követő átrendeződése után sem került le onnan, sőt információink szerint még egy múlt pénteken tartott ellenzéki egyeztetésen sem vetődött fel alternatíva vele szemben.

A független polgármester támogatását a hvg.hu-nak pénteken az MSZP budapesti elnöke is megerősítette, akit a telefonban is hallhatóan meglepett az új helyzet.

Molnár Zsolt állítása szerint mostanáig valóban úgy kalkuláltak, hogy Szabadost támogatják majd, akivel állítása szerint a pártból kilépése után is jó maradt a helyi szocialisták kapcsolata. A támogatás a gyakorlatban úgy nézett volna ki, hogy az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum nem indított volna a kerületben saját jelöltet. Erről informálisan beszéltek is már a polgármesterrel, aki Molnár Zsolt állítása szerint nem jelezte, hogy közben a Fidesszel is tárgyalásban van.

Ha viszont a Fidesz is támogatja Szabados Ákost, akkor az új helyzetet teremt

– mondta a hvg.hu-nak az MSZP budapesti elnöke, nyomatékosítva, hogy

az teljesen kizárt, hogy az MSZP olyan jelöltet támogasson, akit a Fidesz.

A pesterzsébeti helyzeten több olyan budapesti és országos szocialista politikus megdöbbent, akit felhívott a hvg.hu. A legtöbben hitetlenkedve kérdeztek vissza a kerületi Fidesz döntése hallatán. Volt, akiből egy „Óóóó, neee!” – szakadt ki elsőre, és olyan is, aki már azon kezdett merengeni, hogy „most mi a fészkes francot csináljunk”, mert, ahogy fogalmazott, „a Fidesz csapdájába nyilván nem sétálunk bele”. A legtöbben mégis egyfajta reményüket fejezték ki, hogy a polgármester végül „maga is belátja, hogy ez egy nonszensz” és mégsem állapodik meg a Fidesszel.

© MTI / Kallos Bea

Szabados Ákos a hvg.hu kérdésre elismerte, hogy egy tárgyalási körön már túl van a kormánypártokkal, állítása szerint azonban csak egyetlen kérdés szerepelt a napirendjükön: hogy nyitott-e az együttműködésre.

„Több párt is megkeresett és váltottunk szót a választásokról, de ennél több nem történt”

– magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy az elmúlt években – sőt, évtizedekben - a képviselőtestületben is jól tudott együttműködni a kormánypárti képviselőkkel. Ez állítása szerint néhány vitától vagy véleménykülönbségtől eltekintve már MSZP-s korában is így volt, de a függetlenné válása óta szerinte még inkább elfogadhatóvá vált a fideszeseknek.

Szabados Ákos egy dologban azonban biztos: hogy független polgármester-jelöltként indul októberben.

Az MSZP-től való eltávolodása, illetve kilépése okát firtató kérdésünkre a politikus azt mondta: 2004-ben, a párt határon túli magyarok kedvezményes honosításáról képviselt hozzáállásával, majd a vizitdíj és tandíj 2008-as bevezetésével indult el a folyamat, aztán egyre többször, egyre több kérdésben volt a pártéval ellentétes véleménye.

Egy biztos: a polgármester - aki nem kormánypárti kollégái közül némiképp kilógva a fővárosi közgyűlésben is többször megszavazta a Fidesz, és leszavazta az ellenzéki pártok javaslatait – „függetlenedése” óta különösen ügyel a jobboldali szavazók megszólítására is: Pesterzsébet a nem kormánypárti vezetésű kerületek közül egyedüliként tart például a Trianoni békediktátum évfordulóján megemlékezéseket, és a baloldali pártok bírálata mellett Szabados azt is hangsúlyozta több megszólalásában, hogy szerinte jó időszakát éli az ország, és szó nincsen diktatúráról, ahogy azt az ellenzék sugallja.

Bár ez annak idején kevés figyelmet kapott, de a friss fejlemények fényében érdekes visszanézni, hogy a polgármester már az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum áprilisi bejelentésétől is finoman elhatárolódott, amelyben a pártok XX. kerületi jelöltjükként nevezték meg: a bejelentésre reagáló közleményének már az első sorában emlékeztetett, hogy 2015 óta nem tagja az MSZP-nek, majd azt írta: az őszi önkormányzati választás független indulójaként a pesterzsébeti lakosok érdekeit szem előtt tartva minden olyan politikai erővel nyitott az együttműködésre „akinek az elsődleges célja a kerület fejlesztése, nemcsak a politikai ellenfél legyőzése.”

A szavazatmaximálásra sem utolsó attitűdjét a politikus egyébként már tavaly is megvillantotta egy interjúban: „Semmilyen pártba nem fogok belépni. Igyekszem mindegyik politikai közösséggel megtalálni a közös hangot, ezt eddig is így csináltam több-kevesebb sikerrel” – mondta 2018 márciusában.

© Facebook/Szabados Ákos

Polgármesteri imázsát Szabados Ákos nemrég a Facebookon is elérkezettnek látta felfrissíteni: kilenc éve még MSZP-sként nyitott profilját idén májusban cserélte le egy pártpolitika-mentes, kizárólag Pesterzsébettel foglalkozó közszereplőire.

Hoz vagy visz?

Hogy a baloldali ellenzék pártjainak nem jön jól az egyik stabilnak gondolt és győzelemre esélyes jelöltjük kiesése, az nem kérdés (bár Molnár Zsolt a hvg.hu-nak azt mondta, addig nem készülnek B-tervvel, amíg magától a politikustól nem kapnak kosarat), az viszont korántsem egyértelmű, hogy a Szabadosnak is beválik-e majd a „mindenki polgármestere vagyok”-stratégia.

A politikus ugyan 1994 óta minden önkormányzati választáson magabiztosan hozta a győzelmet (legutóbb, 2014-ben például majdnem 20 százalékot vert fideszes riválisára), nagy kérdés, hogy az elkötelezett baloldali szavazók akkor is hajlandók-e majd rá voksolni, ha a Fidesz logója is ott lesz a szavazólapon, vagy csak baloldaliként szerették.

Ugyanígy kétélű fegyver a Fidesz taktikája is: már a helyi Fidesz-csoport együttműködésről szóló posztja alatt is éles polémia indult arról, vajon jól döntött-e a kerületi elnökség és képesek-e a kormánypárti szimpatizánsok - lélektanilag legalábbis - egy ex-szocialista neve mellé húzni az ikszet.

Volt, akinek az volt az első kérdése: „Ez csak tréfa, ugye?”, de hiába rágta a szájába a stratégia lényegét egy az összefogást támogató tagtárs: "Nem tréfa. Ellopjuk az ellenzéki összefogás elől, ha sikerül", a kétkedőt ez sem nyugtatta meg:

Lehet, hogy a jelöltünk kevesebbet kapna, viszont a saját oldalunknak nem kellene leköpni magát

– írta válaszképp, és többen is osztották a véleményét.

Talán sokkal többet veszítünk ezzel, mint nyerünk. Elképzelhető, hogy a szavazótábor nagyobbik része nem tolerálja a döntéseteket. Tényleg nincs jobb jelöltünk, mint a Szabados?

– tette fel a kérdést egy a döntést szintén elhibázottnak tartó fideszes, majd rögtön meg is kapta is rá a - némiképp cinikus, de a kormánypárti hozzáállást jól tükröző – választ: