Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert vagy akár Falco síremlékét. Letölthető audio guide mutatja be a hely történelmi és építészeti sokszínűségét, illetve a Temetkezési Múzeum tárlatát.\r

\r

","shortLead":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert...","id":"20191029_Okostelefonnal_fedezhetjuk_fel_a_temetot_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bb2a68-52b1-462d-bc31-61486bea2742","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Okostelefonnal_fedezhetjuk_fel_a_temetot_Becsben","timestamp":"2019. október. 29. 12:45","title":"Okostelefonnal fedezhetjük fel a központi temetőt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jair Netanjahu Schmidt Mária intézetének meghívására érkezett Budapestre.","shortLead":"Jair Netanjahu Schmidt Mária intézetének meghívására érkezett Budapestre.","id":"20191029_benjamin_netanjahu_soros_gyorgy_izrael_jair_netanjahu_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ec8fda-675b-4cd9-9649-9101ff0a3367","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_benjamin_netanjahu_soros_gyorgy_izrael_jair_netanjahu_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 21:53","title":"Netanjahu fia Budapesten szidta Sorost és a médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív felvételeken vitázik Antall József és Orbán Viktor, napjainkból pedig Kövér László, Pető Iván és Kónya Imre is visszaemlékezik az akkor történtekre. Portréfilm harmadik, záróepizód. ","shortLead":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív...","id":"20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c39f4-5081-4370-a008-8c1ba5df0083","keywords":null,"link":"/360/20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 29. 19:00","title":"Doku360: Antall József adta meg az MDF hangját és szabott fazont a pártnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9316f2f0-bb72-41af-8585-7bd48b3c536d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiba csúszott a Samsung felhasználói felületének bétaverziós frissítésébe, és vannak Galaxy S10-tulajdonosok, akik emiatt nem tudják elindítani a mobiljukat.","shortLead":"A jelek szerint hiba csúszott a Samsung felhasználói felületének bétaverziós frissítésébe, és vannak Galaxy...","id":"20191029_samsung_galaxy_s10_one_ui_20_frissites_biztonsagi_zar_feloldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9316f2f0-bb72-41af-8585-7bd48b3c536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ddc75a-bbac-4bd8-ab5e-8aaab0e34c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_samsung_galaxy_s10_one_ui_20_frissites_biztonsagi_zar_feloldasa","timestamp":"2019. október. 29. 10:33","title":"Vannak, akik jobb, ha mostanában nem indítják újra a Galaxy S10-üket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d82fc-6e58-4bb1-beea-b1a72b585839","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hangszert egy híres 17. századi római hegedűkészítő iskola tagja készítette, 95 millió forintot ér.","shortLead":"A hangszert egy híres 17. századi római hegedűkészítő iskola tagja készítette, 95 millió forintot ér.","id":"20191028_antik_hegedu_vonat_london","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5d82fc-6e58-4bb1-beea-b1a72b585839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b77ebb-0d5b-4606-8a8b-a488eb15993d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_antik_hegedu_vonat_london","timestamp":"2019. október. 28. 19:06","title":"310 éves antik hegedűt felejtettek egy londoni vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A végleges döntés viszont még várat magára, csak a francia és a román biztosjelölttel együtt hagyhatja jóvá a leendő bizottsági elnök.","shortLead":"A végleges döntés viszont még várat magára, csak a francia és a román biztosjelölttel együtt hagyhatja jóvá a leendő...","id":"20191029_Varhelyi_Oliver_a_hivatalos_jeloltje_lett_Ursula_von_der_Leyennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509ce187-f800-4a11-9974-192d748dd67e","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Varhelyi_Oliver_a_hivatalos_jeloltje_lett_Ursula_von_der_Leyennek","timestamp":"2019. október. 29. 12:44","title":"Várhelyi Olivér a hivatalos jelöltje lett Ursula von der Leyennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","shortLead":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","id":"20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a406c-c83d-456b-87bf-c0fad254669a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","timestamp":"2019. október. 29. 16:15","title":"Csalóakadémia: vicces kisfilmekben figyelmeztetnek a bűnözők trükkjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy, hogy Karácsony Gergellyel milyen koncertre mennénk. A Duma Aktuál csapata a főpolgármesteri kampányok legmélyebb bugyraiba merült el. ","shortLead":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy...","id":"20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08f66d-6c99-4021-87a8-18fc029bbcab","keywords":null,"link":"/360/20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","timestamp":"2019. október. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Karácsony Gergelyt nem érdemes hazavinni, mert a nagyi úgyis vérfideszes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]