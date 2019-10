Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"7,1 milliárd dollár profitot termelt az Alphabet a harmadik negyedévben.","shortLead":"7,1 milliárd dollár profitot termelt az Alphabet a harmadik negyedévben.","id":"20191029_Kisebb_lett_a_Google_anyacegenek_nyeresege_mint_amire_szamithattunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19899c3-bc93-4d16-bfa4-14b0a6b2413c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_Kisebb_lett_a_Google_anyacegenek_nyeresege_mint_amire_szamithattunk","timestamp":"2019. október. 29. 07:45","title":"Kisebb lett a Google anyacégének nyeresége, mint amire számíthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","shortLead":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","id":"20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b99e80-bf88-4517-99c3-80e9340bcfcf","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","timestamp":"2019. október. 29. 14:29","title":"Vona Gábor kilépett a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság fellebbezett Jurij C. letartóztatásának megszüntetése ellen.","shortLead":"A vádhatóság fellebbezett Jurij C. letartóztatásának megszüntetése ellen.","id":"20191028_ugyeszseg_fellebbezes_bunugyi_felugyelet_letartoztatas_viking_sigyn_hableany_jurij_c","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaaf997-02e0-4f67-8244-be3391912aef","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_ugyeszseg_fellebbezes_bunugyi_felugyelet_letartoztatas_viking_sigyn_hableany_jurij_c","timestamp":"2019. október. 28. 15:16","title":"Rács mögött tartaná a Viking kapitányát az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogunk védelempolitikai ismereteket oktatni a szubszaharai országoknak.","shortLead":"Nem fogunk védelempolitikai ismereteket oktatni a szubszaharai országoknak.","id":"20191029_Gyengiti_a_kormany_a_sajat_Afrikastrategiajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f952574-f3ef-4c24-86a4-7074dcae87b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gyengiti_a_kormany_a_sajat_Afrikastrategiajat","timestamp":"2019. október. 29. 11:38","title":"Gyengíti a kormány a saját Afrika-stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről. Az első teszt hamarosan meg is kezdődik.","shortLead":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről...","id":"20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898ee3b-c69a-4498-9c9d-c030b4db4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Kipróbálják az oroszok, milyen lenne az országot levágni az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított beismerte tettét.","shortLead":"A gyanúsított beismerte tettét.","id":"20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e3f222-7461-4abf-9cee-257df4e2524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","timestamp":"2019. október. 28. 14:57","title":"Megöltek egy embert Bátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5b50f-6164-45e2-a12d-d7447d3ac00d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Örökségféltő üzenettel ellátott molinót rakott ki az Identitás Generáció október 23-án a Bem téri Radetzky-laktanyára - a II. kerület most leszedette azt, és felszólította az épület kormányközeli tulajdonosát, hogy szüntesse meg az épület balesetveszélyes jellegét. ","shortLead":"Örökségféltő üzenettel ellátott molinót rakott ki az Identitás Generáció október 23-án a Bem téri Radetzky-laktanyára...","id":"20191028_Molinohaboru_zajlott_a_Radetzkylaktanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aed5b50f-6164-45e2-a12d-d7447d3ac00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e805c96f-c546-4dc9-85ac-95bdbdb25019","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Molinohaboru_zajlott_a_Radetzkylaktanyan","timestamp":"2019. október. 28. 18:36","title":"Molinóháború zajlott az omladozó Radetzky-laktanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt munkás társa súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elhunyt munkás társa súlyosan megsérült.","id":"20191028_munkas_tragikus_baleset_god_felborult_daru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af918e8c-4689-493a-bb8d-0ddd171f2bef","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_munkas_tragikus_baleset_god_felborult_daru","timestamp":"2019. október. 28. 18:57","title":"Meghalt egy munkás, amikor felborult egy daru Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]