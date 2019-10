Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagykovácsi kettőt előzve feljött a második helyre, Gödöllő helyett Dunakeszi került az első tízbe.","shortLead":"Nagykovácsi kettőt előzve feljött a második helyre, Gödöllő helyett Dunakeszi került az első tízbe.","id":"20191029_Ez_a_tiz_leggazdagabb_magyar_telepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf2b9-7248-43d3-8620-8fe94315abc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Ez_a_tiz_leggazdagabb_magyar_telepules","timestamp":"2019. október. 29. 12:51","title":"Ez a tíz leggazdagabb magyar település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","shortLead":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","id":"20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043b00da-39e1-4286-8cc7-d8217b6c67b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","timestamp":"2019. október. 28. 16:55","title":"A Fővárosi Közgyűlés már a jövő héten megtarthatja alakuló ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megállhat a magyar újautó-piac látványos növekedése. 