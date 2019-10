Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3534cb5-0fec-49c2-bec2-462a4a491583","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Sajtó Intézet és a 19. cikkely nevű szervezet intézkedett.","shortLead":"A Nemzetközi Sajtó Intézet és a 19. cikkely nevű szervezet intézkedett.","id":"20191029_Kover_intezkedesei_miatt_riasztottak_az_Europa_Tanacsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3534cb5-0fec-49c2-bec2-462a4a491583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499d1e2-5ff6-46b9-b5cd-5dac419ad3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Kover_intezkedesei_miatt_riasztottak_az_Europa_Tanacsot","timestamp":"2019. október. 29. 09:07","title":"Kövér intézkedései miatt riasztották az Európa Tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec59be17-397b-45e4-bf95-f446cb1f52e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vaccinia vírussal kísérletezett egy 26 éves laboratóriumi dolgozó, amikor véletlenül megszúrta magát. Ellenszert nem akart, mert tartott a következményektől, de ezzel csak olajat öntött a tűzre.","shortLead":"A vaccinia vírussal kísérletezett egy 26 éves laboratóriumi dolgozó, amikor véletlenül megszúrta magát. Ellenszert nem...","id":"20191028_oltasellenes_himlovirus_vaccinia_laboratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec59be17-397b-45e4-bf95-f446cb1f52e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a241b-9f46-4e5e-8d34-98d1d5df2d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_oltasellenes_himlovirus_vaccinia_laboratorium","timestamp":"2019. október. 28. 20:03","title":"Nem adott be magának ellenszert az oltásellenes laboros, kis híján elvesztette az ujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jair Netanjahu Schmidt Mária intézetének meghívására érkezett Budapestre.","shortLead":"Jair Netanjahu Schmidt Mária intézetének meghívására érkezett Budapestre.","id":"20191029_benjamin_netanjahu_soros_gyorgy_izrael_jair_netanjahu_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ec8fda-675b-4cd9-9649-9101ff0a3367","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_benjamin_netanjahu_soros_gyorgy_izrael_jair_netanjahu_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 21:53","title":"Netanjahu fia Budapesten szidta Sorost és a médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Szenzációs magyar találmány a bőrgyógyászatban, halálos baleset Gödön, szúrós szag egy áruházban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szenzációs magyar találmány a bőrgyógyászatban, halálos baleset Gödön, szúrós szag egy áruházban. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191029_Radar_360_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd1b243-802a-4ea4-a4fb-b71a39a60df0","keywords":null,"link":"/360/20191029_Radar_360_","timestamp":"2019. október. 29. 08:00","title":"Radar 360: Tovább csúszik a Brexit, átlépik az ingerküszöböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a későbbiekben is ilyen eredményeket produkál a Realme nevű kínai mobilmárka, újabb átrendeződésre van kilátás a globális okostelefon-piacon.","shortLead":"Ha a későbbiekben is ilyen eredményeket produkál a Realme nevű kínai mobilmárka, újabb átrendeződésre van kilátás...","id":"20191030_realme_eladasok_okostelefon_piac_gyartok_sorrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f813aa7a-e92c-4b7d-90db-f7947459a7ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_realme_eladasok_okostelefon_piac_gyartok_sorrendje","timestamp":"2019. október. 30. 12:03","title":"Kilőtt a Realme mobilgyártó, úgy veszik a telefonjaikat, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.","shortLead":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve...","id":"20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be32e90-2ff9-444b-b8e4-43ca31a1ae4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","timestamp":"2019. október. 29. 05:58","title":"A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bcc181-c9b5-4367-94df-d40f49403694","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül publikált dokumentáció szerint a Microsoft nem csak a hajtogathatós eszközöket vezérelné új, Windows 10X nevű operációs rendszerével, hanem a laptopokra is ez a Windows-kiadás kerülhet.","shortLead":"Egy véletlenül publikált dokumentáció szerint a Microsoft nem csak a hajtogathatós eszközöket vezérelné új, Windows 10X...","id":"20191029_microsoft_windows_10x_laptop_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23bcc181-c9b5-4367-94df-d40f49403694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e899436-2fcf-4bd9-a38f-095f4fccbd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_microsoft_windows_10x_laptop_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 29. 08:03","title":"Laptopot használ? Készüljön, újfajta Windows-rendszer jöhet rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]