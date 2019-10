Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított” iPhone SE készüléke utódjának. Nem lesz drága a telefon, viszont sok mindent felturbóznak rajta.","shortLead":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított”...","id":"20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c276111c-e703-4941-bded-3380a26a94bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2019. október. 29. 11:03","title":"Nemcsak olcsó lesz az iPhone SE2, de még jobb antennát is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"46 százalékkal kevesebb használt lakást adtak el az idei első félévben Budapesten, mint 2018 első hat hónapjában. Az áremelkedés majdnem teljesen megállt.","shortLead":"46 százalékkal kevesebb használt lakást adtak el az idei első félévben Budapesten, mint 2018 első hat hónapjában...","id":"20191029_Oriasi_visszaesest_mertek_a_budapesti_hasznaltlakaspiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c13c62-03b7-4df3-b2f3-1730175d03c5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191029_Oriasi_visszaesest_mertek_a_budapesti_hasznaltlakaspiacon","timestamp":"2019. október. 29. 11:20","title":"Óriási visszaesést mértek a budapesti használtlakás-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató \"jóvoltából\" – reklámszóró adware-ekké váltak.","shortLead":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató...","id":"20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2df78-d4e7-4088-8607-90ada34bf41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","timestamp":"2019. október. 29. 09:03","title":"Kevesellte a bevételt a programozó, adware-eket zúdított a Google alkalmazás-áruházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsőként a budapesti ingatlan-adatbázist készítik el.","shortLead":"Elsőként a budapesti ingatlan-adatbázist készítik el.","id":"20191029_Az_ingatlankozvetitesbe_is_beszall_a_Fundamenta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7d024-dcd7-4787-ad9e-27bae2e81045","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Az_ingatlankozvetitesbe_is_beszall_a_Fundamenta","timestamp":"2019. október. 29. 12:27","title":"Az ingatlanközvetítésbe is beszáll a Fundamenta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért megpróbálja még egyszer.","shortLead":"Azért megpróbálja még egyszer.","id":"20191028_Boris_Johnsonnak_nem_sikerult_kiharcolnia_az_elorehozott_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1c4-6164-44fb-b2a6-c0802693874a","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Boris_Johnsonnak_nem_sikerult_kiharcolnia_az_elorehozott_valasztasokat","timestamp":"2019. október. 28. 20:14","title":"Boris Johnsonnak nem sikerült kiharcolnia az előrehozott választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal igen vitatható munkásságú elnöke lesz. ","shortLead":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó...","id":"20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4bd91c-3c8f-4b3f-a08d-71ffb5a7ebd0","keywords":null,"link":"/360/20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","timestamp":"2019. október. 30. 13:00","title":"Handó Tünde felfelé bukik, a bíróságok fellélegezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változtatta meg a győri szavazás végeredményét a Győri Ítélőtábla, így a szex-és korrupciós botrány középpontjába került Borkai Zsolt nyerte a győri önkormányzati választásokat 19 308 szavazattal. Ellenfele, a DK-s Glázer Tímea 18662 vokssal a második lett.","shortLead":"Nem változtatta meg a győri szavazás végeredményét a Győri Ítélőtábla, így a szex-és korrupciós botrány középpontjába...","id":"20191029_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_birosag_glazer_timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637b0aa5-a154-44c0-bdff-3428c77ba54d","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_birosag_glazer_timea","timestamp":"2019. október. 29. 21:04","title":"Jogerős: Borkai Zsolt Győr polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]