[{"available":true,"c_guid":"d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","shortLead":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","id":"20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7ddeb-eef8-4513-a85a-1d40df97beea","keywords":null,"link":"/sport/20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","timestamp":"2019. október. 29. 15:42","title":"Ha telt ház van, nem mindenki látja jól a meccset az új Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila azt kéri, a vezetők ne költekezzenek túl, és próbáljanak meg spórolni.","shortLead":"Péterffy Attila azt kéri, a vezetők ne költekezzenek túl, és próbáljanak meg spórolni.","id":"20191029_Csak_a_polgarmester_engedelyevel_koltekezhetnek_az_onkormanyzati_intezmenyek_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f29b54-8efe-475d-a4ca-1a289755e926","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Csak_a_polgarmester_engedelyevel_koltekezhetnek_az_onkormanyzati_intezmenyek_Pecsen","timestamp":"2019. október. 29. 13:48","title":"Csak a polgármester engedélyével költekezhetnek az önkormányzati intézmények Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pályaválasztás előtt álló hetedik osztályos általános iskolások több mint harmada szeretne diplomát, és tízből hét diák számára az egyik legfontosabb szempont jövőbeli munkájával kapcsolatban, hogy sok pénzt keressen - derül ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (GVI) legfrissebb kutatásából.","shortLead":"A pályaválasztás előtt álló hetedik osztályos általános iskolások több mint harmada szeretne diplomát, és tízből hét...","id":"20191029_Megkerdeztek_a_hetedikeseket_mit_akarnak_Inkabb_penzt_mint_diplomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137858bb-68e6-4939-9057-be181a0ef170","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Megkerdeztek_a_hetedikeseket_mit_akarnak_Inkabb_penzt_mint_diplomat","timestamp":"2019. október. 29. 05:28","title":"Megkérdezték a hetedikeseket mit akarnak: Inkább pénzt, mint diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","shortLead":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","id":"20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6597be-11f6-4f18-bb14-c3bf74c932f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","timestamp":"2019. október. 30. 07:59","title":"Mindent elárultak az új Skoda Octaviáról és a kombit is megmutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban ennél többet javasol. ","shortLead":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban...","id":"20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fae9e86-dca7-4aa9-b066-7ac3739edee4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. október. 29. 22:17","title":"Karácsony nagyobb végkielégítést adna Tarlósnak annál, ami jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött okostelefon. De felmerül a kérdés: Ön kinek töltené fel a telefonját a saját akkumulátorával?\r

","shortLead":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött...","id":"samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9e381e-d551-4dd8-a552-53989a466af5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","timestamp":"2019. október. 30. 07:30","title":"A pénznél is többet ér a feltöltött telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","shortLead":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","id":"20191030_Az_amerikai_kepviselohaz_elitelte_Torokorszagot_az_ormeny_nepirtas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da78c7-dff5-45d6-8eb3-893b813bae45","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Az_amerikai_kepviselohaz_elitelte_Torokorszagot_az_ormeny_nepirtas_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 12:50","title":"Az amerikai képviselőház elítélte Törökországot az örmény népirtás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ac47f-a3cd-4c67-8546-0678c9319447","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az édesítőszeres termékek után is adót kell majd fizetni, az energiaitalokra még komolyabb sarcot vetnek ki.","shortLead":"Az édesítőszeres termékek után is adót kell majd fizetni, az energiaitalokra még komolyabb sarcot vetnek ki.","id":"20191029_A_kormanynak_bejott_a_chipsado_igy_kiterjesztik_mas_termekekre_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58ac47f-a3cd-4c67-8546-0678c9319447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61621e22-dcc3-416a-9355-fef3bc694366","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_A_kormanynak_bejott_a_chipsado_igy_kiterjesztik_mas_termekekre_is","timestamp":"2019. október. 29. 07:24","title":"A kormánynak bejött a chipsadó, kiterjeszthetik más termékekre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]