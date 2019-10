Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott. Ezúttal egy indiai atomerőmű megfertőzését tulajdonítják nekik.","shortLead":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott...","id":"20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da5e9b-ccae-4be4-a1f8-14be6d137aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","timestamp":"2019. október. 31. 09:03","title":"Vírust találtak egy indiai atomerőműben, Észak-Korea műve lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rómából indult, Dél-Oszétiába tartott egy csapat ketrecben szállított tigris, de a lengyel-belarusz határon elakadtak az állategészségügyi papírok problémái miatt. Az egyikük időközben elpusztult, a szállítás körülményei rosszak voltak, például csirkével etették őket, ami nekik nem jó táplálék. Most Poznanban erősödhetnek meg, ha élve megérkeznek.\r

\r

","shortLead":"Rómából indult, Dél-Oszétiába tartott egy csapat ketrecben szállított tigris, de a lengyel-belarusz határon elakadtak...","id":"20191030_Lengyel_allatkert_mentene_meg_a_belarusz_hataron_rekedt_szornyu_korulmenyek_kozt_szallitott_tigriseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a353f29f-670e-443c-a6b9-a5979cda7249","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Lengyel_allatkert_mentene_meg_a_belarusz_hataron_rekedt_szornyu_korulmenyek_kozt_szallitott_tigriseket","timestamp":"2019. október. 30. 19:35","title":"Lengyel állatkert mentené meg a belarusz határon rekedt, szörnyű körülmények közt szállított tigriseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter is csatlakozott a kilakoltatásokat leállító polgármesterek csapatához. ","shortLead":"Niedermüller Péter is csatlakozott a kilakoltatásokat leállító polgármesterek csapatához. ","id":"20191030_erzsebetvarosban_is_leallitottak_a_kilakoltatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eaf006d-4c02-4c40-8ed2-4499da4e8660","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_erzsebetvarosban_is_leallitottak_a_kilakoltatasokat","timestamp":"2019. október. 30. 09:05","title":"Erzsébetvárosban is leállították a kilakoltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","shortLead":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","id":"20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521bb2a-d3a5-499b-94c6-e57f9390ee9e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","timestamp":"2019. október. 30. 13:49","title":"Elszabadult pónit fogtak a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","shortLead":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","id":"20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc491e7-b569-4802-98b6-dbaaa758cd2f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","timestamp":"2019. október. 30. 07:34","title":"Az önkormányzat ad lakást a dabasi házaspárnak, akinek házát tönkretette egy kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c","c_author":"Nyusztay Máté","category":"vilag","description":"Milyen országokba látogatott el Vlagyimir Putyin 2012 és 2019 között? Melyik vezetővel találkozott a legtöbbször? És mennyi ideig váratja tárgyalópartnereit? A mai Orbán-Putyin találkozó előtt összegyűjtöttük egy infografikára az utóbbi évek Putyin-látogatásait.","shortLead":"Milyen országokba látogatott el Vlagyimir Putyin 2012 és 2019 között? Melyik vezetővel találkozott a legtöbbször? És...","id":"20191030_Hol_helyezkedik_el_Orban_a_Putyinuniverzumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5805bcd-a2ac-4c5e-9698-2fd4f980c272","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Hol_helyezkedik_el_Orban_a_Putyinuniverzumban","timestamp":"2019. október. 30. 09:41","title":"Hol helyezkedik el Orbán a Putyin-univerzumban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","shortLead":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","id":"20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881b4f6-167f-4c6d-ae17-fb05aca45fcd","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","timestamp":"2019. október. 29. 16:38","title":"Nagyon úgy tűnik, a siker a Mészáros család vérében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült hatalmas mennyiségben megfigyelnie a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett, nagy energiájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazmahullám-pulzusokat a Nap légkörében. A napfizikában áttörőnek számító eredményről a Nature Communications című folyóiratban számoltak be a kutatók.","shortLead":"Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült hatalmas mennyiségben...","id":"20191030_nap_plazmahullam_alfven_pulzus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce08ed19-7f34-4d41-87b7-92c9719cbc2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_nap_plazmahullam_alfven_pulzus","timestamp":"2019. október. 30. 20:03","title":"Magyar tudós segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]