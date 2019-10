Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő az európai mutató felét.","shortLead":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő...","id":"20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b050d-af13-4057-83b2-9ed0cfbbad6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","timestamp":"2019. október. 29. 11:44","title":"Feleannyi pénzből élhet az átlag magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férjével az Instagramon mutatták be a legkisebb fiukat.","shortLead":"A férjével az Instagramon mutatták be a legkisebb fiukat.","id":"20191030_Ricky_Martin_negyszeres_apa_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a050ea-3a93-462c-a11f-e055f7462915","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Ricky_Martin_negyszeres_apa_lett","timestamp":"2019. október. 30. 11:46","title":"Ricky Martin négyszeres apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","shortLead":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","id":"20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91274fdf-a7b4-4f51-8b07-ce8da5dacd87","keywords":null,"link":"/360/20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","timestamp":"2019. október. 30. 10:00","title":"Mindennapi kenyerünket is a NER adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","shortLead":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","id":"20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a406c-c83d-456b-87bf-c0fad254669a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","timestamp":"2019. október. 29. 16:15","title":"Csalóakadémia: vicces kisfilmekben figyelmeztetnek a bűnözők trükkjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. A magyar-francia páros két szettben bizonyult jobbnak az Anna-Lena Grönefeld, Demi Schuurs német-holland kettősnél a Vörös csoport 2. fordulójában.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz...","id":"20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150cd2-9920-42cb-b6d1-d7ade20c660e","keywords":null,"link":"/sport/20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. október. 30. 18:01","title":"Világbajnoki elődöntőbe jutottak Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sok böngésző már nem támogatja, akadnak még Flash-tartalmakat használó weboldalak, amelyek a keresésben feljöhetnek. A Google úgy döntött, ideje kiirtani őket.","shortLead":"Bár sok böngésző már nem támogatja, akadnak még Flash-tartalmakat használó weboldalak, amelyek a keresésben...","id":"20191029_google_flash_kereses_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c7ff2-4b40-4920-8eba-7a2d7319d241","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_google_flash_kereses_bongeszo","timestamp":"2019. október. 29. 17:03","title":"A Google beütött még egy szöget a Flash koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Miután Trump rátaposott Kijevre és beáldozta a szíriai kurdokat, Putyin számára megnyílt a játéktér szerte a világon. Orbán a kezére játszik a nyugati szövetségek állandó gyengítésében. Ezt ismerve lehet értelmezni a tegnapi magyar-orosz csúcstalálkozót.","shortLead":"Miután Trump rátaposott Kijevre és beáldozta a szíriai kurdokat, Putyin számára megnyílt a játéktér szerte a világon...","id":"201944__hatalmi_vakuum_trump_nyomaban__orosz_befolyas__bizonytalansag_abalkanon__orban_arengetegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df079db9-0f34-48dd-97eb-e9b92c677442","keywords":null,"link":"/360/201944__hatalmi_vakuum_trump_nyomaban__orosz_befolyas__bizonytalansag_abalkanon__orban_arengetegben","timestamp":"2019. október. 31. 07:00","title":"Trump után Putyin: Orbán nagypályásnak képzelheti magát a világpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment gördülékenyen a polgármesteri átadás-átvétel, de hogy ilyenkor a kétes ügyek nyomait el lehet-e tüntetni, az Nehéz-Posony Márton szerint erősen kétséges. Recept újdonsült polgármestereknek, hogyan göngyölítsék fel a kérdéses eseteket. ","shortLead":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment...","id":"20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd5d42-655b-47e3-bcfb-3ed5052f7aef","keywords":null,"link":"/360/20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Hiába ürítik ki az irattárakat a távozó polgármesterek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]