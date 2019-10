Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben cserélgetni lehetne az alkatrészeket.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben...","id":"20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05f5af-1789-436a-906e-47b87826f323","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","timestamp":"2019. október. 31. 18:03","title":"Felkerült két terv az internetre, furcsa telefonokon dolgozik a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","id":"20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e229a1b-1448-4ed1-969b-a4027f3e9fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","timestamp":"2019. október. 31. 13:49","title":"Munkaerőhiány és alkatrészdrágulás hajtja fel a kgfb-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változtatta meg a győri szavazás végeredményét a Győri Ítélőtábla, így a szex-és korrupciós botrány középpontjába került Borkai Zsolt nyerte a győri önkormányzati választásokat 19 308 szavazattal. 