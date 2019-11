Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","shortLead":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","id":"20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cdcafa-a0a3-44f8-86ba-e06d283db579","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","timestamp":"2019. november. 01. 12:10","title":"Egymilliárd műanyag csomagolást von ki a forgalomból a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 13 ezer újabb sertés elpusztításáról döntött pénteken a romániai állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA), miután afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatták ki egy Arges és egy Olt megyei farmon - közölte a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Csaknem 13 ezer újabb sertés elpusztításáról döntött pénteken a romániai állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági...","id":"20191101_Tovabb_tarol_Romaniaban_a_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a383e337-f366-459b-9951-e8f82baf7288","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Tovabb_tarol_Romaniaban_a_sertespestis","timestamp":"2019. november. 01. 20:32","title":"Tovább tarol Romániában a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási meglepetéssel, egy új Diablo-játékkal nyitotta éves expóját a Blizzard Entertainment. A negyedik epizód brutális játékmenetet ígér.","shortLead":"Óriási meglepetéssel, egy új Diablo-játékkal nyitotta éves expóját a Blizzard Entertainment. A negyedik epizód brutális...","id":"20191101_diablo_4_trailer_gameplay_jatekmenet_blizzard_entertainment_blizzcon_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb57654a-6b78-4b7a-a4a9-f5ffab99193d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_diablo_4_trailer_gameplay_jatekmenet_blizzard_entertainment_blizzcon_2019","timestamp":"2019. november. 01. 20:02","title":"Brutális trailer és játékmenet: jön a Diablo 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fővárosi Szent István-parkba lassan elkészülő Szent István-szobor felállítását átgondolná Karácsony Gergely, ami nem tetszik a Jobbiknak.\r

","shortLead":"A fővárosi Szent István-parkba lassan elkészülő Szent István-szobor felállítását átgondolná Karácsony Gergely, ami nem...","id":"20191101_Szent_Istvanszobor_a_XIII_keruletben_itt_lehet_az_elso_repedes_a_fovarosi_ellenzeki_osszefogason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08a4545-59a8-4b77-9c58-bf84f1bd7e8f","keywords":null,"link":"/kultura/20191101_Szent_Istvanszobor_a_XIII_keruletben_itt_lehet_az_elso_repedes_a_fovarosi_ellenzeki_osszefogason","timestamp":"2019. november. 01. 20:59","title":"Szent István-szobor a XIII. kerületben: itt lehet az első repedés a fővárosi ellenzéki összefogáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai olajat szállító tartályhajó ellen, amely szerinte felelős a Brazília partjait sújtó olajszennyezésért.","shortLead":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai...","id":"20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12d7685-9554-4ee2-af75-4ef7afcf1db0","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 01. 19:17","title":"A brazilok szerint egy görög hajó felelős a parjaikat sújtó olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fitbit piaci értéke nagyjából 1,6 milliárd dollár, de a Google tolla ennél jóval vastagabban fogott, amikor kiállították a vételárról szóló csekket.","shortLead":"A Fitbit piaci értéke nagyjából 1,6 milliárd dollár, de a Google tolla ennél jóval vastagabban fogott, amikor...","id":"20191101_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dd5fc5-695b-4bf1-8b98-99792ae50cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 01. 15:08","title":"Bejelentették: a Google tényleg megveszi a Fitbitet, több milliárd dollárt adnak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy táblagép is megirigyelhetné azt az akkumulátort, ami a kedden érkező Xiaomi-mobilba kerül majd.","shortLead":"Még egy táblagép is megirigyelhetné azt az akkumulátort, ami a kedden érkező Xiaomi-mobilba kerül majd.","id":"20191102_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_akkumulatora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874dbc12-8c89-4b43-8082-7b30066ef614","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_akkumulatora","timestamp":"2019. november. 02. 10:03","title":"Óriási akkumulátorral érkezik a Xiaomi új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre sikerrel. ","shortLead":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre...","id":"201944_lassan_jarj_olcsoer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70a9134-0213-4a5b-b210-2134ff1e7d74","keywords":null,"link":"/360/201944_lassan_jarj_olcsoer","timestamp":"2019. november. 02. 10:15","title":"Fapados vonatok köthetnek össze minden német nagyvárost ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]