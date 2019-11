Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bulit előzőleg meghirdették a közösségi oldalakon is. Hárman megsérültek.\r

\r

","shortLead":"A bulit előzőleg meghirdették a közösségi oldalakon is. Hárman megsérültek.\r

\r

","id":"20191101_Negyen_meghaltak_San_Francisco_mellett_egy_hazibuliban_kitort_lovoldozesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfea2bf-cdff-4d49-92db-5e67ccb671a9","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Negyen_meghaltak_San_Francisco_mellett_egy_hazibuliban_kitort_lovoldozesben","timestamp":"2019. november. 01. 15:13","title":"Négyen meghaltak San Francisco mellett egy házibuliban kitört lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage, a legradikálisabb EU-ellenes brit politikai erő, a Brexit Párt vezetője, de ennek fejében a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elvetését követelte.","shortLead":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage...","id":"20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafba246-ced7-4705-993b-47c117c9a813","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","timestamp":"2019. november. 01. 17:14","title":"Szövetséget ajánlottak Boris Johnsonnak, de ebből nem biztos, hogy kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.","id":"20191102_Esos_szeles_lesz_a_hetvege_hatralevo_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6483b4a7-61ec-40f4-ae5e-ce463e9e6d47","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Esos_szeles_lesz_a_hetvege_hatralevo_resze","timestamp":"2019. november. 02. 16:25","title":"Esős, szeles lesz a hétvége hátralévő része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely már kedden dönthet arról, változtatási tilalmat rendelnek el a Duna érintett partszakaszán.","shortLead":"Karácsony Gergely már kedden dönthet arról, változtatási tilalmat rendelnek el a Duna érintett partszakaszán.","id":"20191101_Pont_kerulhet_a_Romaiparti_gat_ugyenek_vegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65aec2e1-1736-4031-866b-cb28ba800f99","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Pont_kerulhet_a_Romaiparti_gat_ugyenek_vegere","timestamp":"2019. november. 01. 19:31","title":"Pont kerülhet a Római-parti gát ügyének végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92714d1-9061-4958-84fa-9d6bcb6dbec0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191101_Marabu_FekNyuz_Uj_szelek_a_Varoshazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92714d1-9061-4958-84fa-9d6bcb6dbec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67e30d2-1513-4ac8-92d9-b5170d18b59f","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Marabu_FekNyuz_Uj_szelek_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 01. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: Új szelek a Városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli járatokkal és nagyobb kapacitással készül a halottak napjára a BKK.\r

\r

","shortLead":"Rendkívüli járatokkal és nagyobb kapacitással készül a halottak napjára a BKK.\r

\r

","id":"20191101_Halottak_napja_kozlekedes_Budapest_BKK_temetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cd9696-767b-494a-a4fb-83532226a202","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Halottak_napja_kozlekedes_Budapest_BKK_temetok","timestamp":"2019. november. 01. 09:33","title":"Ne menjen autóval temetőbe, a BKK készült a halottak napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek teljesítményt tudhat magáénak.","shortLead":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek...","id":"20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6efbf07-369f-420c-825d-84d4b10764ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","timestamp":"2019. október. 31. 19:03","title":"A PS4 minden idők második legnépszerűbb konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","shortLead":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","id":"20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168928-aaa9-430f-bb04-2da9fd343c8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","timestamp":"2019. október. 31. 19:14","title":"Átadták az M7-es autópálya felújított szakaszát Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]