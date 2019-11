Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","shortLead":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","id":"20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7208d0f5-2402-4184-a5b0-17dbd0d852b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","timestamp":"2019. november. 01. 12:19","title":"Ikerbabakocsival ütközött a nyíregyházi autós, de meg sem állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csoportelsőként jutott tovább a Babos-Mladenovic duó a sencseni tenisz WTA-világbajnokság elődöntőjébe.","shortLead":"Csoportelsőként jutott tovább a Babos-Mladenovic duó a sencseni tenisz WTA-világbajnokság elődöntőjébe.","id":"20191101_Baobs_Timea_nem_tud_hibazni_100_szazalekkal_zarta_a_csoportkort_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a5ea22-bf26-464a-9d91-fc12b3660a16","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Baobs_Timea_nem_tud_hibazni_100_szazalekkal_zarta_a_csoportkort_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. november. 01. 12:26","title":"Babos Tímea nem tud hibázni, 100 százalékkal zárta a csoportkört a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c13d7a9-df92-47f9-baaf-0f543c36062c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 Nm-es nyomatékot produkáló erőforrás sportkocsikat megszégyenítő módon lódítja meg a hatalmas luxusszedánt.","shortLead":"Az 1000 Nm-es nyomatékot produkáló erőforrás sportkocsikat megszégyenítő módon lódítja meg a hatalmas luxusszedánt.","id":"20191101_igy_gyorsit_boven_300_kmh_fole_egy_800_loeros_brabus_mercedes__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c13d7a9-df92-47f9-baaf-0f543c36062c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e9be0a-0d82-4ea6-8306-61c4b697e2b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_igy_gyorsit_boven_300_kmh_fole_egy_800_loeros_brabus_mercedes__video","timestamp":"2019. november. 01. 06:41","title":"Így gyorsít bőven 300 km/h fölé egy 800 lóerős Brabus Mercedes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek az egészségügyért is felelős minisztériumtól az innovációs tárcához. Kásler és Palkovics emberei már nyilvánosan is összevesztek, a végső döntést a miniszterelnök hozza meg.","shortLead":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek...","id":"201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b3370f-7641-4e1a-b59d-b30ee3b23f49","keywords":null,"link":"/360/201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","timestamp":"2019. november. 02. 08:15","title":"Orbáni mellékhatás: 40 milliárdos hatáskört veszíthet el Kásler a gyógyszerkísérletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak a harmadik negyedévben.","shortLead":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak...","id":"20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97df9a1-7c87-48ae-8584-4b54f3933036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","timestamp":"2019. november. 01. 14:03","title":"Váratlan fordulat: több okostelefont veszünk, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830f0406-ef28-41f9-9228-762d759992ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajnali, zúzmarás-ködös idő után nagyrészt már eloszlottak a felhők, eső sem valószínű.","shortLead":"A hajnali, zúzmarás-ködös idő után nagyrészt már eloszlottak a felhők, eső sem valószínű.","id":"20191101_Szep_idoben_emlekezhetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=830f0406-ef28-41f9-9228-762d759992ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4757d37-97f7-4c01-a971-40b38d36b445","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Szep_idoben_emlekezhetunk","timestamp":"2019. november. 01. 09:47","title":"Szép, bár csípős időben emlékezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ee5dd7-2bbf-4e50-9847-f58ed88023c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha rossz leszel, elvisz a kéményseprő – az ilyesfajta, ártalmatlannak tűnő hazugságoknak messzemenő következményeik lehetnek a gyerek felnőttkorára.","shortLead":"Ha rossz leszel, elvisz a kéményseprő – az ilyesfajta, ártalmatlannak tűnő hazugságoknak messzemenő következményeik...","id":"201944_artalmatlan_hazugsagok_ragados_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77ee5dd7-2bbf-4e50-9847-f58ed88023c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919daaf5-b9af-42b6-9240-54624be7c407","keywords":null,"link":"/360/201944_artalmatlan_hazugsagok_ragados_pelda","timestamp":"2019. november. 01. 12:15","title":"Talán nem is sejti, mit tesz, amikor ártatlanul füllent a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6605aeea-0807-43b9-b310-ca1ae7671a64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaliforniában újabb helyeken lobbantak fel bozóttüzek - jelentette csütörtökön este a kaliforniai katasztrófa-elhárítási hivatal.","shortLead":"Kaliforniában újabb helyeken lobbantak fel bozóttüzek - jelentette csütörtökön este a kaliforniai...","id":"20191101_Korulolelte_Los_Angelest_a_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6605aeea-0807-43b9-b310-ca1ae7671a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1874d7c6-dae1-48b8-a4dd-11b5955cb7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Korulolelte_Los_Angelest_a_tuz","timestamp":"2019. november. 01. 08:11","title":"Körülölelte Los Angelest a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]