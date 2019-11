Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az, hogy bár jottányit sem akar engedni, a döntéskörök jelenlegi leosztása alapján nem tudja erőből megvalósítani sportálmait, más magyar város pedig ezekre nem alkalmas. De az ellenzéknek sem lesz olyan könnyű visszautasítani a sportpénzeket.","shortLead":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az...","id":"201944_megkerulos_csel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b72272-3d49-4354-99e6-712d50cffa88","keywords":null,"link":"/360/201944_megkerulos_csel","timestamp":"2019. november. 03. 12:00","title":"Orbán öngólt lőtt a Tarlós-alkuval, most tehetetlen Karácsonnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cbcf24-67c1-488d-bc59-fadba3c08e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi trailerben Jude Law sétálgat a női szíveket olvasztva egy szál fecskében a tengerparton, a mostaniban ő kómában van, és már John Malkovich a még újabb pápa, és ő sem makulátlan.","shortLead":"A korábbi trailerben Jude Law sétálgat a női szíveket olvasztva egy szál fecskében a tengerparton, a mostaniban ő...","id":"20191104_Eleg_eros_uj_elozetest_kapott_Az_ifju_papa_folytatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cbcf24-67c1-488d-bc59-fadba3c08e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20c1db4-6909-4d60-bbd3-c012d2d2126c","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Eleg_eros_uj_elozetest_kapott_Az_ifju_papa_folytatasa","timestamp":"2019. november. 04. 10:39","title":"Elég erős új előzetest kapott Az ifjú pápa folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0380016-f7d1-4bc1-9949-61d065c4e152","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakszervezetek Franciaországban (is) annyira hatékonyan ellenzik a nyitvatartás meghosszabbítását, hogy néhány élelmiszerüzlet újabban a szervezett dolgozók helyett automatákkal fogadja a késői vagy hétvégi bevásárlókat.","shortLead":"A szakszervezetek Franciaországban (is) annyira hatékonyan ellenzik a nyitvatartás meghosszabbítását, hogy néhány...","id":"201944_eladok_nelkuli_bolt_alkoholmentes_ejszakak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0380016-f7d1-4bc1-9949-61d065c4e152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbcc984-7430-40cf-8e27-317966c260de","keywords":null,"link":"/360/201944_eladok_nelkuli_bolt_alkoholmentes_ejszakak","timestamp":"2019. november. 04. 10:00","title":"Eladók nélküli \"automata boltokkal\" oldják meg az éjszakai nyitvatartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","shortLead":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","id":"20191104_Sok_esovel_indul_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2c0b20-f445-4786-bdfc-938c3c18dbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Sok_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 04. 05:17","title":"Sok esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f13aeb2-d899-4a7f-a9ab-e431a54e502b","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Ismeretlen terepnek számít a student housing Magyarországon, az ide merészkedett osztrák fejlesztő is kivár, a szakértők mégis felfutásra számítanak néhány éven belül a magánkollégium-szektorban. Ám ha épülnek is majd magánkollégiumok, élvezői elsősorban nem a magyar diákok lesznek.","shortLead":"Ismeretlen terepnek számít a student housing Magyarországon, az ide merészkedett osztrák fejlesztő is kivár...","id":"20191104_student_housing_kollegium_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f13aeb2-d899-4a7f-a9ab-e431a54e502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bfa7e3-0981-4bb2-bd25-c582d2c288bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_student_housing_kollegium_egyetem","timestamp":"2019. november. 04. 11:59","title":"Még nem elég drágák a lakások ahhoz, hogy megérné kollégiumot építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MTI bankokat kérdezett.

","shortLead":"Az MTI bankokat kérdezett.

","id":"20191103_Tobb_szaz_milliard_forint_babavaro_hitelt_folyositottak_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775892cf-7503-4d46-b790-7214461891ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Tobb_szaz_milliard_forint_babavaro_hitelt_folyositottak_mar","timestamp":"2019. november. 03. 11:55","title":"Több száz milliárd forint babaváró hitelt folyósítottak már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","shortLead":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","id":"20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68371061-6cc2-4ef6-8be1-7bceeb2f78e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","timestamp":"2019. november. 03. 20:37","title":"Ágyi poloskákra panaszkodnak a győri tűzoltó laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]