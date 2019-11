Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról. Izgalmas és kecses lesz az újdonság, legfeljebb az ára lesz kicsit lelombozó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról...","id":"20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fb643f-89cf-4176-8b31-25a6ca2094ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","timestamp":"2019. november. 04. 11:03","title":"Kiszivárgott fotó: ilyen a Motorola nagy klasszikus telefonjának most érkező, összehajtható kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése szerint.\r

Soproni Tamás, Baranyi Krisztina és a DK nem szavazta meg az erről szóló előterjesztést.\r

","shortLead":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése...","id":"20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d1bb6-2ca0-4483-bedf-aa8aa4c15440","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 13:48","title":"Megszavazták: dupla végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","id":"20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958bf3d-1cb6-483c-b873-6e205580f789","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. november. 05. 13:21","title":"Bemutatkozott a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter már tudja, hány motor fog készülni a győri gyárban. ","shortLead":"A külügyminiszter már tudja, hány motor fog készülni a győri gyárban. ","id":"20191105_szijjarto_peter_audi_gyor_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b05f2ba-59d7-4f0c-874d-ef3d32702b67","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_szijjarto_peter_audi_gyor_rekord","timestamp":"2019. november. 05. 12:53","title":"Szijjártó: Rekordot fut idén a győri Audi – a cég hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0faa0d-ddd2-4f03-87ad-b346cda3b8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hadiipari cég megvásárlásáról a szerződést már alá is írták, azt nem árulják el, hogy mennyibe került.","shortLead":"A hadiipari cég megvásárlásáról a szerződést már alá is írták, azt nem árulják el, hogy mennyibe került.","id":"20191104_Osztrak_hadiuzemet_vett_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd0faa0d-ddd2-4f03-87ad-b346cda3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77d1a3d-6896-40a1-86f3-67cde33be48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Osztrak_hadiuzemet_vett_a_kormany","timestamp":"2019. november. 04. 07:28","title":"Osztrák hadiüzemet vett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói nyílt levélben szólítják fel az Európai Unió vezetőit a természeti értékek pusztításának megállítására. A riasztó mértékű csökkenés mára a teljes agrár-életközösséget fenyegeti: tetten érhető a madár- és emlősfajok állományaiban éppúgy, mint a kétéltű- és hüllőfajok, valamint az ízeltlábúak különböző csoportjaiban. ","shortLead":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói...","id":"20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd8747-ee69-49fe-b6a6-24434744bbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","timestamp":"2019. november. 05. 12:03","title":"2500 kutató egybehangzóan állítja: az intenzív mezőgazdálkodás elpusztítja a természetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba ütköztek a kutatás során. ","shortLead":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba...","id":"20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44537929-ee20-4d8c-92bb-4e4618908fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","timestamp":"2019. november. 04. 12:13","title":"Nem mert nyilatkozni egy magyar kutató a New York Timesnak, amikor kiderült, miről írnak cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]