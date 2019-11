Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","shortLead":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","id":"20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4007af1c-fbe3-4050-9304-309e15653fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. november. 04. 08:08","title":"25 súlyos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","id":"20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb882f00-0689-454f-930c-3a90371d7175","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","timestamp":"2019. november. 04. 18:34","title":"Alkotmánybíróvá választotta Handó Tündét a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f91ef8-ade9-4914-a8ce-58f2d5985279","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Apáink sokfélék, a legkülönfélébb módon éreznek és viselkednek. Megfogadjuk, hogy nem leszünk olyanok, mint ők, aztán mégis ugyanazokat a játszmákat ismételgetjük. Az elég jó szülőséghez érdemes megvizsgálnunk, milyenek vagyunk, és ez mit okoz a gyermekünkben.","shortLead":"Apáink sokfélék, a legkülönfélébb módon éreznek és viselkednek. Megfogadjuk, hogy nem leszünk olyanok, mint ők, aztán...","id":"20191103_Uveghegy_szuperman_vagy_jo_fej_On_melyik_apatipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f91ef8-ade9-4914-a8ce-58f2d5985279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fd819-13aa-4bb7-b177-642389119cdd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191103_Uveghegy_szuperman_vagy_jo_fej_On_melyik_apatipus","timestamp":"2019. november. 03. 20:15","title":"Üveghegy, szuperman vagy jó fej? Ön melyik apatípus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5c8750-9b36-47fa-b52c-5ad7bad16cd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az HBO sorozata megtette a hatását. A legtöbben Nagy-Britanniából érkeztek.","shortLead":"Az HBO sorozata megtette a hatását. A legtöbben Nagy-Britanniából érkeztek.","id":"20191104_csernobil_turista_atomeromu_hbo_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5c8750-9b36-47fa-b52c-5ad7bad16cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f88339d-a9b9-4070-80a1-22edea0e724e","keywords":null,"link":"/elet/20191104_csernobil_turista_atomeromu_hbo_sorozat","timestamp":"2019. november. 04. 14:10","title":"Úgy özönlenek a turisták Csernobilba, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","shortLead":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","id":"20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15049d5b-c804-47b3-a0c7-b474dd2f24da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 04. 18:06","title":"Szorul a hurok Trump nyaka körül, át kell adnia az adóbevallásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","shortLead":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","id":"20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ec499-40e2-4704-a7c2-54065cdf393d","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","timestamp":"2019. november. 03. 08:38","title":"A függetlenségért tüntettek a skótok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról. Izgalmas és kecses lesz az újdonság, legfeljebb az ára lesz kicsit lelombozó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról...","id":"20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fb643f-89cf-4176-8b31-25a6ca2094ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","timestamp":"2019. november. 04. 11:03","title":"Kiszivárgott fotó: ilyen a Motorola nagy klasszikus telefonjának most érkező, összehajtható kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aránytalanul drágák a belépőjegyek, és kevés a szolgáltatás, amit igénybe lehet venni. ","shortLead":"Aránytalanul drágák a belépőjegyek, és kevés a szolgáltatás, amit igénybe lehet venni. ","id":"20191104_Csak_egy_fel_medence_hasznalhato_a_II_kerulet_uj_uszodajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f92a45e-769a-4aea-aa39-0f580f906273","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Csak_egy_fel_medence_hasznalhato_a_II_kerulet_uj_uszodajaban","timestamp":"2019. november. 04. 14:20","title":"Csak egy fél medence használható a II. kerület új uszodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]