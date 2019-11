Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte a Depeche Mode-feldolgozásukat.","shortLead":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte...","id":"20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd339092-9db9-4305-b16f-3181c04b1a66","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","timestamp":"2019. november. 04. 11:52","title":"Majka és Curtis újra együtt: íme, az első közös produkciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés, hogy az álomszerű első találkozást követően a szürke hétköznapokban mennyi haszna van/lesz a 4K követőjének. ","shortLead":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés...","id":"20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b79e4e5-e5b1-4083-b991-d794af616a36","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","timestamp":"2019. november. 03. 17:00","title":"Van értelme 8K tévét venni? Megnéztünk egy itthon is kapható példányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az LMP-s frakcióvezető interpellálta a külgazdasági és külügyminisztert, miért kell megépíteni az 1000 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonalat, ha a kormány megvett egy minden igényt kielégítő trieszti kikötőt. ","shortLead":"Az LMP-s frakcióvezető interpellálta a külgazdasági és külügyminisztert, miért kell megépíteni az 1000 milliárdos...","id":"20191104_Szijjarto_elmagyarazta_miert_kell_a_belgradi_vasutvonal_ha_kozben_Triesztben_kikotot_vettunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f850a67d-93e0-44b1-8279-2a3b171986ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Szijjarto_elmagyarazta_miert_kell_a_belgradi_vasutvonal_ha_kozben_Triesztben_kikotot_vettunk","timestamp":"2019. november. 04. 16:15","title":"Szijjártó elmagyarázta, miért kell a belgrádi vasútvonal, ha közben Triesztben kikötőt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A verseny kínai résztvevői állítólag azzal fenyegetőztek, hogy szétzúzzák az édességet, amely a hongkongi tüntetőkről emlékezik meg. A szervezők szerint formai okok miatt diszkvalifikálták a tortát. ","shortLead":"A verseny kínai résztvevői állítólag azzal fenyegetőztek, hogy szétzúzzák az édességet, amely a hongkongi tüntetőkről...","id":"20191105_politikai_cenzura_hongkong_cukrasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dd118-6344-4f73-b90b-8228f130e0fa","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_politikai_cenzura_hongkong_cukrasz","timestamp":"2019. november. 05. 12:23","title":"Politikai cenzúrát emleget egy brit cukrászversenyről kizárt torta alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron pont 35 éves klasszikusa után egy zseniális, szintúgy korszakos jelentőségű második rész, és még három, egyre gyengébb folytatás készült. Meg egy bénácska tévésorozat. A részben Magyarországon forgatott Terminátor: Sötét végzet kedvéért nullázták Az ítélet napja után készült produkciók történéseit, és még Cameron is visszatért a franchise-hoz. Igaz, csak a produceri székbe. Vártuk a csodát, de elmaradt. Kritika. ","shortLead":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron...","id":"20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88eabbf-6182-4043-b11b-864c87fbb3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","timestamp":"2019. november. 03. 20:00","title":"Nagyon akar az új Terminátor-film, de így is egy helyben toporog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni, hogy visszakozzon.","shortLead":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni...","id":"20191105_Revesz_Barati_Tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61b63e-24ab-4e89-83f5-920d993b0503","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Revesz_Barati_Tuz","timestamp":"2019. november. 05. 08:55","title":"Révész: Baráti? Tűz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 461 milliárd forintot adott ki a Mol a Chevron részesedéséért.","shortLead":"Több mint 461 milliárd forintot adott ki a Mol a Chevron részesedéséért.","id":"20191104_Bevasarolta_magat_a_MOL_egy_azeri_olajmezobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888b24a-1dbc-47c3-a146-5948dbd286eb","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Bevasarolta_magat_a_MOL_egy_azeri_olajmezobe","timestamp":"2019. november. 04. 12:09","title":"Százmilliárdokért vásárolta be magát a Mol egy azeri olajmezőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok készíttetett közvélemény-kutatást, amiből kiderült, a magyarok nagy része úgy gondolja, hogy a demokrácia veszélyben van.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok készíttetett közvélemény-kutatást, amiből kiderült, a magyarok nagy része úgy gondolja...","id":"20191104_A_magyarok_majd_ketharmada_fel_nyilvanosan_birani_a_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f433b-70cc-44d8-94b6-fdb91e328a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_A_magyarok_majd_ketharmada_fel_nyilvanosan_birani_a_kormanyt","timestamp":"2019. november. 04. 13:44","title":"A magyarok majd kétharmada fél nyilvánosan bírálni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]