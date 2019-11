Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van az a pénz, aminek pusztán már az ígérete is képes válságba jutott házasságokat megmenteni – még ha esetleg csak átmenetileg is. Ezt látszik bizonyítani a nemrég nyilvánosságra hozott friss statisztika, amely a válások számának tavalyi jelentős visszaeséséről árulkodik.","shortLead":"Van az a pénz, aminek pusztán már az ígérete is képes válságba jutott házasságokat megmenteni – még ha esetleg csak...","id":"201944_kevesebb_bontoper_azegykek_konnyebben_valnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dcacc5-f495-4979-b088-25bea8ea7d0f","keywords":null,"link":"/360/201944_kevesebb_bontoper_azegykek_konnyebben_valnak","timestamp":"2019. november. 05. 09:30","title":"Pénzt kaptak a családok, kevesebb lett a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint tartózkodás után. Viszont számtalanszor kaptam például azért, mert vörös húst eszem, még az egyetemi nyomtató is cseszeget, hogy mennyi szén-dioxidot termelek. A brit fiatalokat utolérte Greta Thunberg és a klímakatasztrófa.","shortLead":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint...","id":"20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7843-7177-4ae6-b56f-2d2cb49640f1","keywords":null,"link":"/360/20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","timestamp":"2019. november. 05. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Miért érdekelne a Brexit, amíg van műanyag szívószál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence és az ITM államtitkára között volt vita, a Párbeszéd politikusa nem fogadta el az interpellációjára adott választ.\r

\r

","shortLead":"Tordai Bence és az ITM államtitkára között volt vita, a Párbeszéd politikusa nem fogadta el az interpellációjára adott...","id":"20191104_Hagymazas_elkepzeles__Szoparbaj_a_Parlamentben_a_Semjenfele_vadaszati_kiallitasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6607338c-ac78-45a9-8c0b-f012d81601c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Hagymazas_elkepzeles__Szoparbaj_a_Parlamentben_a_Semjenfele_vadaszati_kiallitasrol","timestamp":"2019. november. 04. 15:27","title":"\"Hagymázas elképzelés\" – Szópárbaj a Parlamentben a Semjén-féle vadászati kiállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatali esküt várhatóan még hétfőn leteszi az új kormány.","shortLead":"A hivatali esküt várhatóan még hétfőn leteszi az új kormány.","id":"20191104_ludovic_orban_kormany_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb673e2-8e55-40df-b8c6-d8f94b1984fa","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_ludovic_orban_kormany_romania","timestamp":"2019. november. 04. 16:45","title":"Bizalmat szavaztak az Orban-kormánynak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","shortLead":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","id":"20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f89a07d-0a76-454d-a279-14003cc28710","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","timestamp":"2019. november. 04. 10:40","title":"Videó: egy BMW-vel sem mindig egyszerű az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket brit szakemberek a Gastroenterology című folyóiratban.","shortLead":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket...","id":"20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff73579-4331-4427-9ab5-f50881185f4f","keywords":null,"link":"/360/20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","timestamp":"2019. november. 05. 15:15","title":"Ha nem lisztérzékeny, ne üljön fel a gluténparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05165bb6-048b-4c2a-bfd1-bbd9c0a15908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 legaktuálisabb verziójában olyan jelekre bukkantak, amelyek valószínűsítik, hamarosan akkumulátorral kiegészített tok érkezhet az idei iPhone-okhoz is.","shortLead":"Az iOS 13 legaktuálisabb verziójában olyan jelekre bukkantak, amelyek valószínűsítik, hamarosan akkumulátorral...","id":"20191105_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05165bb6-048b-4c2a-bfd1-bbd9c0a15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34ec5d0-2d7d-4489-b6ed-ce2741192e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok","timestamp":"2019. november. 05. 11:03","title":"Új, gyári mobiltok jöhet az új iPhone-okhoz, növeli majd az üzemidejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cb085-32c4-49e6-9591-f304b769d24f","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Minden negyedik ember vérszegény, ennek pedig a fő kiváltó oka a vashiány. De mik a tünetek? Mit fogyasszunk és mikor, hogy elegendő vassal töltsük fel a szervezetünket? Kiket érint főként a vashiány? ","shortLead":"Minden negyedik ember vérszegény, ennek pedig a fő kiváltó oka a vashiány. De mik a tünetek? Mit fogyasszunk és mikor...","id":"maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01cb085-32c4-49e6-9591-f304b769d24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215cf4b3-ede2-4d61-8516-e4c198726127","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 05. 07:30","title":"Amit eddig nem tudtál a vashiányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"}]