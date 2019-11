Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával, amelynek küldetése fontosabb, mint elsőre gondolnánk. Egy nap talán így vezéreljük majd okoseszközeinket.","shortLead":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával...","id":"20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede734d1-9272-46eb-9fae-0d74c65723ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","timestamp":"2019. november. 07. 12:03","title":"Az ember bőréhez hasonló anyagból készült ez a telefontok, még a csípést is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást és januárban már a tagállamok értékelése jöhet az eljárásról.","shortLead":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást...","id":"20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e65b-27b5-43e4-8fc9-40682f075ad9","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","timestamp":"2019. november. 05. 19:54","title":"Még egy meghallgatásra számíthat a magyar kormány a 7. cikkely szerinti eljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","shortLead":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","id":"20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debacaa3-3561-496d-8fee-b38cefe58c99","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","timestamp":"2019. november. 06. 12:55","title":"Catherine Deneuve súlyos állapotban került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár Tamás helyére kellett új játékost behívnia a szövetségi kapitánynak.","shortLead":"Kádár Tamás helyére kellett új játékost behívnia a szövetségi kapitánynak.","id":"20191106_magyar_valogatott_kadar_tamas_serules_marco_rossi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123e25f8-b683-4b58-bc36-0fa645d642b1","keywords":null,"link":"/sport/20191106_magyar_valogatott_kadar_tamas_serules_marco_rossi","timestamp":"2019. november. 06. 17:25","title":"Újabb sérült miatt vakarhatja a fejét Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","shortLead":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","id":"20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d6f20-f1d5-4dec-81ff-1d5b8aa2f281","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","timestamp":"2019. november. 06. 06:46","title":"A BKK-tól tanulhatna a MÁV, hogyan kell behajtani a büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de az üzemeltetésért havonta még 40 ezret kell majd fizetniük.","shortLead":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de...","id":"20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed82b48a-46bb-4b58-a759-977e5bef1b19","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","timestamp":"2019. november. 05. 18:30","title":"Zugló egy olyan cégtől vesz parkolóautomatákat, aminek a tulajdonosát csalásért elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal vádolnak, hogy 2014 májusában megölte a feleségét. A férfi tagadja a gyilkosságot, a felesége bátyja viszont biztos a bűnösségében.","shortLead":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal...","id":"20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92d79a3-4528-493b-a590-15ffa78bfbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","timestamp":"2019. november. 06. 00:22","title":"Megszólalt a felesége megölésével vádolt darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","shortLead":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","id":"20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4548c1-f429-4e7d-9b82-0f746a23c9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","timestamp":"2019. november. 06. 16:17","title":"Közel negyedével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]