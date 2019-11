Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","shortLead":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","id":"20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60668d-d31f-4f0c-ab6f-26b011e1b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","timestamp":"2019. november. 08. 16:03","title":"Szétkapkodták a kínaiak a Samsung összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9010b631-d206-4c68-83a8-6bd9167998c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt. Több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik.\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt. Több közösségi...","id":"20191107_budapest_klozlekedes_forgalmi_valtozas_erdogan_torok_elnik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9010b631-d206-4c68-83a8-6bd9167998c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543f3a63-3d9f-467f-b626-d70494e2e099","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_budapest_klozlekedes_forgalmi_valtozas_erdogan_torok_elnik","timestamp":"2019. november. 07. 05:27","title":"Így változik a budapesti közlekedés Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","shortLead":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","id":"20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50eaaf-52ee-4551-8e16-09ef00f35a93","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","timestamp":"2019. november. 07. 07:30","title":"Jól ismerhette gyilkosait a szalonnai emberölés áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","shortLead":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","id":"20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4507419-cd04-4968-add5-af079a2b0108","keywords":null,"link":"/sport/20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","timestamp":"2019. november. 07. 05:42","title":"BL: A PSG az újabb továbbjutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","shortLead":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","id":"20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce99e550-aebc-4e24-8dc1-da0ad388f04f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","timestamp":"2019. november. 07. 07:51","title":"Kétmilliárd forintnyi kárt okozott egy áfacsaló szervezet húsáruk behozatalával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körhinta üzemeltetőjét és a szerkezet megfelelőségi tanúsítványának kiállítóját maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja a Veszprémi Járási Ügyészség.","shortLead":"A körhinta üzemeltetőjét és a szerkezet megfelelőségi tanúsítványának kiállítóját maradandó fogyatékosságot okozó...","id":"20191107_varpalotai_hintabaleset_vademeles_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc3f49e-66c2-45cd-a978-431e2d943978","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_varpalotai_hintabaleset_vademeles_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 07. 10:01","title":"Most emeltek vádat a várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261a61f-132a-4845-a8e8-8e755b558b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","timestamp":"2019. november. 07. 18:14","title":"Tömegkarambol történt Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet hatása, ha 5 év alatt nem születik az igénylőnek gyermeke, vagy valamilyen más okból elveszíti a kamattámogatást. Több bank azonban az adható hitelösszeget is a normál kamattal kalkulált törlesztőrészlet alapján határozza meg, a kamat csökkenése miatt pedig decemberben akár 1 millió forinttal is több Babaváróra lehet elég ugyanaz a jövedelem, mint júliusban volt.","shortLead":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet...","id":"20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77da20af-5d7a-4f73-82cc-7e5322a34dda","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","timestamp":"2019. november. 08. 07:30","title":"Akár 1 millió forinttal több Babaváró hitelre lehet jogosult egy család decemberben, mint júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]